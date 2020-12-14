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    Стало відомо, які автодороги державного значення найбільш небезпечні

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    Найбільше ДТП трапилося на&nbsp;трасі&nbsp;M-06 Київ &ndash; Чоп - Стало відомо, які автодороги державного значення найбільш небезпечні
    Найбільше ДТП трапилося на трасі M-06 Київ – Чоп
    Фото з відкритих джерел

    За 10 місяців цього року сталося 3 883 ДТП, під час яких 948 людей загинуло та 4 819 травмувалися

    Дороги в Україні далекі від ідеалу, але на деяких трасах дорожньо-транспортні пригоди трапляються частіше. «Слово і діло» пропонує подивитись топ-15 аварійних доріг, де сталося найбільше ДТП від січня по жовтень 2020 року.

    Найбільше ДТП трапилося на трасі M-06 Київ – Чоп, де від початку року зафіксовано 469 автопригод, під час яких загинуло 121 людини та 594 були травмовані. Найбільш аварійні ділянки траси у Київській області біля села Мила, у Рівненській області (села Калинівка, Новий Корець, Біла Криниця, Кругле, розв’язка біля зоопарку в Рівному, села Колоденка, Квасилів, Ільпінь, Панталія та Підлужжя).

    На трасі M-06 у Закарпатській області найчастіше ДТП стаються у селах Абранка, Чинадійово, Кольчино, у Мукачево на вулиці Данили Галицького та на розв’язці біля «ПриватБанку», а також у селах Клячаново, Старе Давидково, Кайданово, Середнє, Глибоке, Великі Лази, Розівка, Холмок, Ратівці та у Чопі на вулиці Приозерній.

    Друге місце за кількістю аварій посідає траса M-03 Київ – Харків – Довжанський. Від початку року на цій автодорозі сталося 330 ДТП, у яких загинуло 86 осіб і 424 зазнали травм. Найбільш небезпечні відрізки – села Новий Коротич, Коротич, Пісочин, Гракове та Кам’янка.

    На Одеській трасі (M-05 Київ – Одеса) з початку року сталося 231 ДТП. Загинула 71 людина, травмовано 306. З особливою обережністю слід їхати у Київській області через села Гатне та Кривець, у Черкаській області – через Бузівку та Фурманку, у Кіровоградській області – через Йосипівку та Данилову Балку.

    На трасі M-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка проблемні місця є в Тернополі (вулиця Шептицького, АЗС «Укр-Петроль»), у Хмельницькій області (села Лугове, Копистин, Головчинці). Однак найбільш небезпечні ділянки дороги у Вінницькій області, де 15 сіл мають сумну статистику за кількістю ДТП, зокрема, це Громадське, Садове, Петрик, Лукашівка, Зарванці, Вінниця (розв’язка біля «Епіцентру» та об’їзне шосе) та Гайсин.

    Що стосується автодороги Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, то там небезпечно їхати по всій протяжності траси.

    Найбільш небезпечні автодороги України
    Найбільш небезпечні автодороги України

    Нагадаємо, що економісти оцінили вплив «Великого будівництва» на економіку України.

    Раніше глава Укравтодору Олександр Кубраков розповів про те, що у 2020 році якість доріг покращилася, а роботи на них стали дешевшими.

    Теги: ДТП дороги Укравтодор
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