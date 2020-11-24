Апеляційний суд Варшави залишив у СІЗО ексглаву «Укравтодору» Новака

20 липня спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака

Новак, який звинувачується у вчиненні 11 корупційних діянь, залишатиметься під арештом принаймні до січня 2021 року

Апеляційний суд Варшави підтримав рішення Окружного суду, який у жовтні продовжив арешт колишньому главі «Укравтодору» Славомісру Новаку.

Про це повідомляє видання РАР.

«Суд підтримав позицію суду першої інстанції, що зібрані прокуратурою докази значною мірою обґрунтовують вчинення підозрюваними дій, щодо яких їм висунуто обвинувачення», – заявив речник Апеляційної прокуратури у Варшаві Єжи Ледер.

Таким чином, Новак, який звинувачується у вчиненні 11 корупційних діянь, залишатиметься під арештом принаймні до січня 2021 року.

Водночас прокуратура скасувала рішення про тимчасовий арешт для близького друга Новака, бізнесмена Яцека П., який почав співпрацювати зі слідством і дав свідчення у справі ексглави «Укравтодору».

До слова, наприкінці вересня у Польщі затримали ще трьох фігурантів справи ексглави «Укравтодору» Новака.

Раніше повідомлялося, що в ексглави «Укравтодору» знайшли дві схованки з готівкою понад $1 млн.

Нагадаємо, 20 липня спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака. Пізніше в НАБУ розповіли деталі справи, яку вони вели спільно з польськими колегами.

Повідомлялося, що ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму 270 млн євро.

Національне антикорупційне бюро здійснювало в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

У 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.