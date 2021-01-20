Укравтодор попередив водіїв про засніжені дороги у семи областях

Протягом доби на «гарячу лінію» «Укравтодору» від водіїв надійшло три звернення щодо незадовільного зимового утримання доріг,

У деяких областях намело до 20 см снігу

В Україні на ранок середи, 20 січня, у семи областях йшов сніг, місцями намело до 20 см. Також сніжить на гірських перевалах. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечено.

«Станом на 6 годину 20 січня сильний сніг в гірських районах, у Львівській, Закарпатській областях випало до 20 см, Тернопільській області до восьми см, невеликий сніг у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій області; в інших регіонах без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях, де падає сніг ‒ мокре, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця; у Донецькій області – місцями накати. У Волинській, Запорізькій Луганській, Закарпатській місцями засніжене», ‒ повідомили дорожники.

Наголошується, що на перевальних ділянках доріг у Закарпатській та Львівській області сильний сніг:

Івашківський, Орявський перевали – приріст снігового покрову до 20 см,

Абранський, Яблунецький, Торунський, Латірський та Ужоцький ‒ приріст до 10-15 см.

Покриття на перевалах місцями мокре, на Яблунецькому, Вишківському, Латірському та Торунському перевалах місцями засніжено.

В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.

«Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», ‒ запевнили дорожники.

У пресслужбі інформують, що протягом доби на «гарячу лінію» «Укравтодору» від водіїв надійшло три звернення щодо незадовільного зимового утримання доріг, після цього було вжито заходи оперативного реагування.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 586 одиниць техніки та 841 робітник.

Як повідомлялося, у середу, 20 січня, у деяких західних областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини.

Також нагадаємо, що на час сильних морозів в Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення.