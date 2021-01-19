Хуртовини і сніг: синоптики розповіли, де завтра погіршиться погода

Погода в Карпатах залишатиметься поки суворою

Рятувальники попередили про погіршення погоди на заході країни

У середу, 20 січня, у деяких західних областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Завтра у Закарпатській області очікується значний сніг, а в Карпатах пориви вітру до 20 метрів на секунду та хуртовини. Через негоду синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», - попередили рятувальники.

Зазначимо, що цього тижня за прогнозами синоптиків до України прийде різке потепління. Вже найближчими вихідними очікуються плюсова температура в більшості областей.

«20 січня, на Івана, морози лагіднішають у Києві, а вдень 21-го вже передбачається відлига. 22-го січня «плюси» охоплять практично всю Україну», – розповіла синоптик Наталка Діденко.

Також нагадаємо, що на час сильних морозів в Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення.