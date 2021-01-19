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    Хуртовини і сніг: синоптики розповіли, де завтра погіршиться погода

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    Погода в Карпатах залишатиметься поки суворою&nbsp; - Хуртовини і сніг: синоптики розповіли, де завтра погіршиться погода
    Погода в Карпатах залишатиметься поки суворою 
    Фото: gorgany.com

    Рятувальники попередили про погіршення погоди на заході країни

    У середу, 20 січня, у деяких західних областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини.

    Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Завтра у Закарпатській області очікується значний сніг, а в Карпатах пориви вітру до 20 метрів на секунду та хуртовини. Через негоду синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

    «Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», - попередили рятувальники.

    Зазначимо, що цього тижня за прогнозами синоптиків до України прийде різке потепління. Вже найближчими вихідними очікуються плюсова температура в більшості областей. 

    «20 січня, на Івана, морози лагіднішають у Києві, а вдень 21-го вже передбачається відлига. 22-го січня «плюси» охоплять практично всю Україну», – розповіла синоптик Наталка Діденко. 

    Також нагадаємо, що на час сильних морозів в Україні облаштували майже п’ять тисяч пунктів обігріву для населення. 

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    Теги: прогноз погоди Карпати (гори) снігопад вітер
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