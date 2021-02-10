Снігопад в Україні: оперативна інформація щодо ускладнення погодних умов

За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено

Cтаном на 06:00 спостерігається місцями невеликий сніг у Київській, Львівській, Івано - Франківській, Хмельницькій та Вінницькій областях; у Закарпатській області – невеликий дощ.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

До розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 950 осіб та 1 тис. 240 од. техніки.

Згідно з попереднім рішенням КМДА про заборону в’їзду до м. Києва великогабаритного транспорту, з 3:00 10 лютого з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів,М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

На в'їздах до м. Києва ДСНС розгорнуто вісім пунктів обігріву.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 10 чоловік особового складу.

Підрозділами ДСНС з початку негоди надано допомогу по вивільненню з снігових заметів 420 транспортних засобів (з них 15 карет ШМД та 10 автобусів) та надано допомогу 709 особам. Прибрано 8 повалених дерев. Від ДСНС залучалось 776 осіб та 218 од. техніки.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого.

У західних, північних і центральних областях сніг, місцями значний сніг, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень з дощем.У південних, східних областях та в Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ. В центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. В центральних, східних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний з переходом на південному сході на південно-західний, 7-12 м/с, на південному сході пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у північній частині місцями 9-14° морозу, у південній частині 0-5° тепла; вдень 2-7° морозу, в центральних, східних, Закарпатській областях та на високогір'ї Карпат 0-5° тепла, у південних областях 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 10-15° тепла.

На Київщині в ночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9 °, вдень 3-5° морозу.