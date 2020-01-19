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    Окупанти на Донбасі знову обстріляли безпілотники ОБСЄ

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    Окупанти на Донбасі знову обстріляли безпілотники ОБСЄ

    Спостерігачі ОБСЄ змогли відвести безпілотник, опустити його та покинути небезпечну ділянку

    На Донбасі у районі Луганська бойовики відкрили вогонь у бік безпілотного літального апарату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зі стрілецької зброї.

    Про це йдеться у звіті спостерігачів від 18 січня.

    Зазначається, що інцидент стався 17 січня на північно-східній околиці Луганська. Спостерігачі чули 25 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 0,8 - 1,5 км на північ.

    Спостерігачам вдалося успішно приземлити безпілотник та залишити небезпечний район, уникнувши втрати БПЛА.

    Нагадаємо, чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Еді Рама відвідає Україну з офіційним робочим візитом - він пробуде в Україні з 19 по 21 січня.

    Точно підтверджено зустріч чинного голови ОБСЄ з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у понеділок, після чого в будівлі МЗС відбудеться спільна прес-конференція.

    Крім того, відбудеться зустріч Еді Рами із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, також планується поїздка на Донбас.

    Як відомо, 1 січня 2020 року головування в ОБСЄ перейшло від Словаччини до Албанії.

    Еді Рама під час представлення пріоритетів Албанського головування 9 січня у Відні повідомив, що свій перший візит як чинний голова ОБСЄ здійснить в Україну.

    Албанія, перебравши 1 січня головування в ОБСЄ на 2020 рік, назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування.

    Протягом 2019 року в Організації з безпеки і співпраці в Європі головувала Словаччина.

    МЗС окупанти ОБСЄ Донбас безпілотник
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