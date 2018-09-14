«Укртрансгаз» не встигає з 1 жовтня запустити добове балансування ГТС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крім проблем з навчанням користувачів і тестуванням системи добового балансування, є складнощі з формуванням реєстрів споживачів газу

В.о. президента ПАТ «Укртрансгаз» Андрій Хоменко заявив, що оператор ГТС не в змозі забезпечити повноцінну роботу системи добового балансування ринку газу з 1 жовтня, як це передбачено постановою НКРЕКП №788 від 27 липня.

Про це він повідомив на першій презентації інформаційної платформи добового балансування оператора ГТС.

У зв'язку з цим Хоменко запропонував законодавчо оформити новий термін запуску добового балансування ринку газу.

«Запустити таку систему (добового балансування – Ред.) у нормальному стані за 2-3 тижні, які залишилися, фізично неможливо. Для цього у нас недостатньо ресурсів. Є всього 35 фахівців, які повинні забезпечити навчання та інструктаж в першу чергу більш ніж 700 активних користувачів системи, а потім інших - їх загальна кількість близько 1,5 тисяч. Звичайно, ми будемо старатися встигнути, провести навчання основних користувачів…» - сказав Хоменко.

Крім проблем з навчанням користувачів і тестуванням системи добового балансування, є складнощі з формуванням реєстрів споживачів газу. За словами керівника «Укртрансгазу», через плутанину з форматами EIC-кодів до теперішнього часу реєстри споживачів заповнені на 2/3 - в них внесена інформація про 10 млн споживачів газу, в той час як всього їх близько 15 млн. «Вся інформація в системі добового балансування повинна відповідати трьом критеріям - повнота, коректність і актуальність. Поки що жоден з цих критеріїв повністю не виконано», - заявив Хоменко.

У зв'язку з цим глава «Укртрансгазу» запропонував підготувати законодавчу ініціативу щодо перенесення терміну запровадження добового балансування ринку газу.

Станом на 12 вересня оператор ГТС не приступив до тестування роботи своєї інформаційної платформи добового балансування спільно з компаніями-операторами газорозподільних систем. За нормативами таке тестування необхідно забезпечити протягом трьох місяців - раніше для цього відводився термін з 1 травня по 31 липня.

27 липня року НКРЕКП відклала перехід на добове балансування газу на два місяці - до 1 жовтня. Разом з цим держрегулятор наклав на ПАТ «Укртрансгаз» штраф у розмірі 850 тис. грн порушення, які призвели до зриву термінів запуску добового балансування ринку газу з 1 серпня.