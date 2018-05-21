«Укрзалізниця» планує здавати вокзали «в оренду»

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Якщо клієнт просто сів і зійшов з поїзда – це не покриє нам витрати - директор із економіки та фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев

Топ-менеджмент ПАТ «Укрзалізниця» серйозно розглядає можливість державно-приватного партнерства щодо будівель вокзалів. Ця практика може сприяти розвитку українського бізнесу та збільшенню рентабельності залізничних пасажирських перевезень. Про це в інтерв'ю сайту «24» розповів директор із економіки та фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

«Ми передбачаємо державно-приватне партнерство. Розвиток вокзальної мережі обговорюється, як приклад – може бути концесія. За кордоном вже є така практика – коли ми пропонуємо приватним особам отримати споруду в концесію, міняти чи перебудувати її, але генерувати прибуток від площ як від торгівельних чи розважальних майданчиків. При цьому – щоб і ми мали прибутковість», – уточнив Рязанцев.

За його інформацією, є непогані приклади такого співробітництва у Польщі, зокрема. В «Укразізниці» розраховують, що так буде і у нас, на різних станціях. Причому – що вже в цьому році зможуть потішити стартами перших таких проектів.

«Це корисно не лише для Укрзалізниці, а й для усього українського бізнесу – у нього з'являється нове джерело для рентабельного фінансування і отримання прибутку. Якщо клієнт просто сів і зійшов з поїзда – це не покриє нам витрати. Якщо ж поєднати це з іншим видом послуг, з певним чеком клієнта на певній станції, то, можливо, ми й за цей рахунок вийдемо на рентабельність пасажирських перевезень, і в тому числі – зацікавимо пасажирськими перевезеннями і нові компанії, які б захотіли возити наших пасажирів з високою якістю», – відзначив Рязанцев.