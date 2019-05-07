У Канаді чоловік тримав в квартирі 300 котів
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Розсилка
Тварини зайняли весь простір у квартирі, включно із меблями та підвіконнямУ Торонто у квартирі чоловка знайшли понад 300 котів.
Про це повідомляє канадська благодійна організація Toronto cat rescue.
Тварини зайняли весь простір у квартирі, включно із меблями та підвіконням.
Як повідомляє місцеве видання CTV News, про те, що чоловік, ймовірно, живе з кішками повідомили його сусіди. Вони скаржились на неприємний запах з його квартири.
Служба захисту тварин Торонто допомогла вилучити 70 кішок, їх передали до притулку Toronto Cat Rescue.
Сусіди були шоковані, коли дізнались, що чоловік жив з 300 котами: вони думали, що максимум у квартирі може бути від 10 до 15 тварин.
Крім того, зоозахисники вилучили і передали ветеринарами 38 кішок для перевірки їх здоров'я.
Більшість котів віддали до притулку, їх стан у нормі. Вони будуть стерилізовані та вакциновані до того, як їх передадуть для піклування охочим.
Чому чоловік мешкав з сотнями котів наразі невідомо.