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    У Канаді чоловік тримав в квартирі 300 котів

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    У Канаді чоловік тримав в квартирі 300 котів

    Тварини зайняли весь простір у квартирі, включно із меблями та підвіконням

    У Торонто у квартирі чоловка знайшли понад 300 котів.

    Про це повідомляє канадська благодійна організація Toronto cat rescue.

    Тварини зайняли весь простір у квартирі, включно із меблями та підвіконням.

    Як повідомляє місцеве видання CTV News, про те, що чоловік, ймовірно, живе з кішками повідомили його сусіди. Вони скаржились на неприємний запах з його квартири.

    Служба захисту тварин Торонто допомогла вилучити 70 кішок, їх передали до притулку Toronto Cat Rescue.

    Сусіди були шоковані, коли дізнались, що чоловік жив з 300 котами: вони думали, що максимум у квартирі може бути від 10 до 15 тварин.

    Крім того, зоозахисники вилучили і передали ветеринарами 38 кішок для перевірки їх здоров'я.

    Більшість котів віддали до притулку, їх стан у нормі. Вони будуть стерилізовані та вакциновані до того, як їх передадуть для піклування охочим.

    Чому чоловік мешкав з сотнями котів наразі невідомо.

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