«Укрзалізниця» призначила нові спецрейси до «червоних» зон
Поїзди до карантинних Прикарпаття та Закарпаття курсуватимуть 3-5 квітня
Відкрито продаж квитків на спеціальні залізничні рейси 3-5 квітня для пасажирів, яким критично важливо виїхати чи дістатися до «червоних» зон. Про це повідомляє «Укрзалізниця» на своєму сайті.
Зокрема у суботу, 3 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:
- Поїзд № 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ,
- 3/4 Ужгород - Запоріжжя,
- 5/6 Херсон - Ужгород,
- 7/8 Київ - Чернівці та зворотно,
- 13/14 Київ - Солотвино та зворотно,
- 15/16 Рахів -Харків, 17/18
- Харків - Ужгород, 25/26 Одеса - Рахів,
- 29/30 Київ - Ужгород, 45/46
- Лисичанськ - Ужгород,
- 81/82 Київ - Ужгород та зворотно,
- 107/108 Одеса - Ужгород та зворотно,
- 129/130 Кременчук - Івано-Франківськ,
- 149/150 Полтава-Ворохта,
- 133/134 Миколаїв-Рахів та зворотно,
- 135/136 Чернівці-Одеса,
- 143/144 Ворохта-Київ,
- 243/244 Київ-Рахів, 357/358 Київ-Рахів та зворотно,
- 749/750 Київ-Івано-Франківськ та зворотно.
У неділю, 4 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:
- Поїзд № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка,
- 3/4 Запоріжжя-Ужгород,
- 5/6 Ужгород-Херсон,
- 7/8 Чернівці-Київ,
- 13/14 Солотвино-Київ,
- 15/16 Харків-Рахів,
- 17/18 Ужгород-Харків,
- 25/26 Рахів-Одеса,
- 29/30 Ужгород-Київ,
- 45/46 Лисичанськ-Ужгород,
- 81/82 Ужгород-Київ,
- 107/108 Ужгород-Одеса,
- 117/118 Чернівці-Київ,
- 129/130 Івано-Франківськ-Кременчук,
- 149/150 Ворохта-Полтава,
- 135/136 Одеса-Чернівці,
- 143/144 Київ-Ворохта,
- 243/244 Рахів-Київ,
- 357/358 Рахів-Київ,
- 749/750 Івано-Франківськ - Київ.
У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:
- Поїзд № 1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ,
- 3/4 Ужгород-Запоріжжя,
- 5/6 Херсон-Ужгород,
- 15/16 Рахів-Харків,
- 117/118 Київ-Чернівці,
- 133/134 Рахів-Миколаїв,
- 143/144 Ворохта-Київ.
Укрзалізниця вдячна місцевим ОДА за ініціативу, а також Міністерству інфраструктури України та Міністерству охорони здоров'я за розуміння ситуації та можливість безпечно, організовано та контрольовано забезпечити перевезення людей з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію, йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що посилення локдауна в Києві і обмеження щодо транспорту з 5 квітня не вплинуть на графік руху поїздів, а також на посадку і висадку пасажирів.
Також стало відомо, що колишній журналіст і народний депутат, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 4,78 млн грн.
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