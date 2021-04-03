«Укрзалізниця» призначила нові спецрейси до «червоних» зон

Поїзди до карантинних Прикарпаття та Закарпаття курсуватимуть 3-5 квітня

Відкрито продаж квитків на спеціальні залізничні рейси 3-5 квітня для пасажирів, яким критично важливо виїхати чи дістатися до «червоних» зон. Про це повідомляє «Укрзалізниця» на своєму сайті.

Зокрема у суботу, 3 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

Поїзд № 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ,

3/4 Ужгород - Запоріжжя,

5/6 Херсон - Ужгород,

7/8 Київ - Чернівці та зворотно,

13/14 Київ - Солотвино та зворотно,

15/16 Рахів -Харків, 17/18

Харків - Ужгород, 25/26 Одеса - Рахів,

29/30 Київ - Ужгород, 45/46

Лисичанськ - Ужгород,

81/82 Київ - Ужгород та зворотно,

107/108 Одеса - Ужгород та зворотно,

129/130 Кременчук - Івано-Франківськ,

149/150 Полтава-Ворохта,

133/134 Миколаїв-Рахів та зворотно,

135/136 Чернівці-Одеса,

143/144 Ворохта-Київ,

243/244 Київ-Рахів, 357/358 Київ-Рахів та зворотно,

749/750 Київ-Івано-Франківськ та зворотно.

У неділю, 4 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

Поїзд № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка,

3/4 Запоріжжя-Ужгород,

5/6 Ужгород-Херсон,

7/8 Чернівці-Київ,

13/14 Солотвино-Київ,

15/16 Харків-Рахів,

17/18 Ужгород-Харків,

25/26 Рахів-Одеса,

29/30 Ужгород-Київ,

45/46 Лисичанськ-Ужгород,

81/82 Ужгород-Київ,

107/108 Ужгород-Одеса,

117/118 Чернівці-Київ,

129/130 Івано-Франківськ-Кременчук,

149/150 Ворохта-Полтава,

135/136 Одеса-Чернівці,

143/144 Київ-Ворохта,

243/244 Рахів-Київ,

357/358 Рахів-Київ,

749/750 Івано-Франківськ - Київ.

У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

Поїзд № 1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ,

3/4 Ужгород-Запоріжжя,

5/6 Херсон-Ужгород,

15/16 Рахів-Харків,

117/118 Київ-Чернівці,

133/134 Рахів-Миколаїв,

143/144 Ворохта-Київ.

Укрзалізниця вдячна місцевим ОДА за ініціативу, а також Міністерству інфраструктури України та Міністерству охорони здоров'я за розуміння ситуації та можливість безпечно, організовано та контрольовано забезпечити перевезення людей з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію, йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що посилення локдауна в Києві і обмеження щодо транспорту з 5 квітня не вплинуть на графік руху поїздів, а також на посадку і висадку пасажирів.

Також стало відомо, що колишній журналіст і народний депутат, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 4,78 млн грн.