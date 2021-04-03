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    «Укрзалізниця» призначила нові спецрейси до «червоних» зон

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    Попри &laquo;червону&raquo; карантинну зону потяги &laquo;Укрзалізниці&raquo; продовжують зупинятися у Києві - «Укрзалізниця» призначила нові спецрейси до «червоних» зон
    Попри «червону» карантинну зону потяги «Укрзалізниці» продовжують зупинятися у Києві
    Ілюстративне фото

    Поїзди до карантинних Прикарпаття та Закарпаття курсуватимуть 3-5 квітня

    Відкрито продаж квитків на спеціальні залізничні рейси 3-5 квітня для пасажирів, яким критично важливо виїхати чи дістатися до «червоних» зон. Про це повідомляє «Укрзалізниця» на своєму сайті.

    Зокрема у суботу, 3 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

    • Поїзд № 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ,
    • 3/4 Ужгород - Запоріжжя,
    • 5/6 Херсон - Ужгород,
    • 7/8 Київ - Чернівці та зворотно,
    • 13/14 Київ - Солотвино та зворотно,
    • 15/16 Рахів -Харків, 17/18
    • Харків - Ужгород, 25/26 Одеса - Рахів,
    • 29/30 Київ - Ужгород, 45/46
    • Лисичанськ - Ужгород,
    • 81/82 Київ - Ужгород та зворотно,
    • 107/108 Одеса - Ужгород та зворотно,
    • 129/130 Кременчук - Івано-Франківськ,
    • 149/150 Полтава-Ворохта,
    • 133/134 Миколаїв-Рахів та зворотно,
    • 135/136 Чернівці-Одеса,
    • 143/144 Ворохта-Київ,
    • 243/244 Київ-Рахів, 357/358 Київ-Рахів та зворотно,
    • 749/750 Київ-Івано-Франківськ та зворотно.

    У неділю, 4 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

    • Поїзд № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка,
    • 3/4 Запоріжжя-Ужгород,
    • 5/6 Ужгород-Херсон,
    • 7/8 Чернівці-Київ,
    • 13/14 Солотвино-Київ,
    • 15/16 Харків-Рахів,
    • 17/18 Ужгород-Харків,
    • 25/26 Рахів-Одеса,
    • 29/30 Ужгород-Київ,
    • 45/46 Лисичанськ-Ужгород,
    • 81/82 Ужгород-Київ,
    • 107/108 Ужгород-Одеса,
    • 117/118 Чернівці-Київ,
    • 129/130 Івано-Франківськ-Кременчук,
    • 149/150 Ворохта-Полтава,
    • 135/136 Одеса-Чернівці,
    • 143/144 Київ-Ворохта,
    • 243/244 Рахів-Київ,
    • 357/358 Рахів-Київ,
    • 749/750 Івано-Франківськ - Київ.

    У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

    • Поїзд № 1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ,
    • 3/4 Ужгород-Запоріжжя,
    • 5/6 Херсон-Ужгород,
    • 15/16 Рахів-Харків,
    • 117/118 Київ-Чернівці,
    • 133/134 Рахів-Миколаїв,
    • 143/144 Ворохта-Київ.

    Укрзалізниця вдячна місцевим ОДА за ініціативу, а також Міністерству інфраструктури України та Міністерству охорони здоров'я за розуміння ситуації та можливість безпечно, організовано та контрольовано забезпечити перевезення людей з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію, йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що посилення локдауна в Києві і обмеження щодо транспорту з 5 квітня не вплинуть на графік руху поїздів, а також на посадку і висадку пасажирів.

    Також стало відомо, що колишній журналіст і народний депутат, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 4,78 млн грн.

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    Теги: Харків Запоріжжя Сергій Лещенко Костянтинівка Київ Закарпаття депутат Одеса Укрзалізниця аварія Ужгород Івано-Франківськ Херсон Чернівці карантин перевезення Кременчук
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