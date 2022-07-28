«Укрзалізниця» прискорює два міжнародні поїзди

З 15 серпня поїзд №67 Київ – Варшава відправлятиметься з Києва о 17:27

АТ «Укрзалізниця» прискорює і змінює час відправлення поїзда Київ – Варшава та поїзда Хелм – Київ. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з 15 серпня поїзд №67 Київ – Варшава відправлятиметься з Києва о 17:27 (замість 18:23), і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).

Крім того, з урахуванням зростання попиту на цей напрямок, «Укрзалізниця» додає до поїзда ще два вагони. Вони курсуватимуть із 7 серпня, а продаж квитків на них почнеться відзавтра.

З 16 серпня поїзд №24 Хелм – Київ відправлятиметься з Хелма о 16:46 (замість 16:05), і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом – о 7:29.

Нагадаємо, що з 9 липня «Укрзалізниця» призначила поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів.

Як повідомлялося, до кінця року в потягах «Укрзалізниці» запрацює Starlink. Раніше «Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення.

Раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).