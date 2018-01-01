Ума Турман розповіла, як її домагався Вайнштейн

За словами актриси, після успіху «Кримінального чтива» Вайнштейн запросив її зустрітися в готелі

Актриса Ума Турман розповіла про домагання продюсера Харві Вайнштейна, повідомляє Variety. За її словами, після успіху «Кримінального чтива» Вайнштейн запросив її зустрітися в готелі в Парижі і запропонував сходити в сауну. За словами Турман, тоді вона швидко пішла. Через деякий час вона зустріла його в готелі в Лондоні.



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Ума Турман

За словами актриси, після успіху «Кримінального чтива» Вайнштейн запросив її зустрітися в готелі

Актриса Ума Турман розповіла про домагання продюсера Харві Вайнштейна, повідомляє Variety.

За її словами, після успіху «Кримінального чтива» Вайнштейн запросив її зустрітися в готелі в Парижі і запропонував сходити в сауну. За словами Турман, тоді вона швидко пішла.

Через деякий час вона зустріла його в готелі в Лондоні.

«Він штовхнув мене... Намагався показати свої геніталії. Він робив багато неприємних речей», — розповіла вона.

Представник Вайнштейна відповів, що слова Турман про фізичний напад «не відповідають дійсності».

Нагадаємо, що голлівудський продюсер Харві Вайнштейн був звільнений з усіх компаній, в яких працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.