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    Ума Турман розповіла, як її домагався Вайнштейн

    За словами актриси, після успіху «Кримінального чтива» Вайнштейн запросив її зустрітися в готелі
    Актриса Ума Турман розповіла про домагання продюсера Харві Вайнштейна, повідомляє Variety. За її словами, після успіху «Кримінального чтива» Вайнштейн запросив її зустрітися в готелі в Парижі і запропонував сходити в сауну. За словами Турман, тоді вона швидко пішла. Через деякий час вона зустріла його в готелі в Лондоні.
    • Сьогодні, 05:31
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    <span>Ума Турман</span>
    Ума Турман

    За словами актриси, після успіху «Кримінального чтива» Вайнштейн запросив її зустрітися в готелі

    Актриса Ума Турман розповіла про домагання продюсера Харві Вайнштейна, повідомляє Variety.

    За її словами, після успіху «Кримінального чтива» Вайнштейн запросив її зустрітися в готелі в Парижі і запропонував сходити в сауну. За словами Турман, тоді вона швидко пішла.

    Через деякий час вона зустріла його в готелі в Лондоні.

    «Він штовхнув мене... Намагався показати свої геніталії. Він робив багато неприємних речей», — розповіла вона.

    Представник Вайнштейна відповів, що слова Турман про фізичний напад «не відповідають дійсності».

    Нагадаємо, що голлівудський продюсер Харві Вайнштейн був звільнений з усіх компаній, в яких працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.

    напад розслідування актриса
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