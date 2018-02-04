Унаслідок міжетнічних сутичок у Конго загинули 26 людей

Зіткненнях стались між етнічними групами Хема і Ленда

Щонайменше 26 осіб загинули внаслідок міжетнічних сутичок на сході Демократичної Республіки Конго. Про це повідомляє Xinhuanet з посиланням на джерела у службі безпеки. Зіткненнях стались у провінції Ітурі, у селі Хема, між етнічними групами Хема і Ленда. Джерела Xinhuanet з уряду Ітурі також підтвердило