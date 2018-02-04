Унаслідок міжетнічних сутичок у Конго загинули 26 людей
- Сьогодні, 21:59
-
Розсилка
Зіткненнях стались між етнічними групами Хема і Ленда
Щонайменше 26 осіб загинули внаслідок міжетнічних сутичок на сході Демократичної Республіки Конго.
Про це повідомляє Xinhuanet з посиланням на джерела у службі безпеки.
Зіткненнях стались у провінції Ітурі, у селі Хема, між етнічними групами Хема і Ленда.
Джерела Xinhuanet з уряду Ітурі також підтвердило інцидент, зазначивши, що серед загиблих — мешканці села, будинки яких були спалені.
Поліція і військові згодом прибули до місця подій, аби запобігти насильству.
Конфлікти між Хема і Ленда продовжуються протягом декількох років в провінції Ітурі. У період з 2001 по 2006 рік щонайменше 60 тисяч людей загинули внаслідок конфлікту між групами.