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    Унаслідок міжетнічних сутичок у Конго загинули 26 людей

    Зіткненнях стались між етнічними групами Хема і Ленда
    Щонайменше 26 осіб загинули внаслідок міжетнічних сутичок на сході Демократичної Республіки Конго. Про це повідомляє Xinhuanet з посиланням на джерела у службі безпеки. Зіткненнях стались у провінції Ітурі, у селі Хема, між етнічними групами Хема і Ленда. Джерела Xinhuanet з уряду Ітурі також підтвердило
    • Сьогодні, 21:59
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    Зіткненнях стались між етнічними групами Хема і Ленда

    Щонайменше 26 осіб загинули внаслідок міжетнічних сутичок на сході Демократичної Республіки Конго.

    Про це повідомляє Xinhuanet з посиланням на джерела у службі безпеки.

    Зіткненнях стались у провінції Ітурі, у селі Хема, між етнічними групами Хема і Ленда.

    Джерела Xinhuanet з уряду Ітурі також підтвердило інцидент, зазначивши, що серед загиблих — мешканці села, будинки яких були спалені.

    Поліція і військові згодом прибули до місця подій, аби запобігти насильству.

    Конфлікти між Хема і Ленда продовжуються протягом декількох років в провінції Ітурі. У період з 2001 по 2006 рік щонайменше 60 тисяч людей загинули внаслідок конфлікту між групами.

    військові
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