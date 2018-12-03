Університет Сороса витіснили з Угорщини



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«ЦЄУ був витіснений. Це безпрецедентно. Американську установу вигнано з країни, що є союзником НАТО», - йдеться в заяві ректора університету

Керівництво заснованого мільярдером Джорджем Соросом університету заявило про вимушений переїзд до Відня

Найбільш престижні програми Центрально-Європейського університету (ЦЄУ) вимушено переїжджають з Будапешта до Відня після конфлікту з урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це заявило керівництво ЦЄУ, повідомляє в понеділок, 3 листопада, AFP.

«ЦЄУ був витіснений. Це безпрецедентно. Американську установу вигнано з країни, що є союзником НАТО», - йдеться в заяві ректора університету Майкла Ігнатьєва.

Він зазначив, що всі акредитовані в США програми викладатимуть у Відні до вересня 2019 року. ЦЄУ збереже свій кампус у Будапешті і нові студенти зможуть завершити навчання там.

Ігнатьєв додав, що ЦЄУ «збереже акредитацію, як угорський університет і буде прагнути продовжувати викладацьку і дослідницьку діяльність у Будапешті якомога довше».

Нагадаємо, що Угорщина прийняла новий закон про вищу освіту, який, на думку активістів, спрямований на закриття ЦЄУ.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана розглядає заснований в 1991 році мільярдером Джорджем Соросом університет, як центр ліберальної опозиції.

Угорський прем'єр заявив, що університет Сороса весь час «шахраював», оскільки міг одночасно надавати дипломи угорського і американського зразків, що надавало йому несправедливу перевагу над іншими вузами країни.

Євросоюз почав штрафну процедуру проти Угорщини через новий закон про вищу освіту.

Як повідомлялося, Університет Сороса каже, що його витісняють з Угорщини і готує переїзд до Відня.