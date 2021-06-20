Принц Вільям звинуватив Меган Маркл у «крадіжці брата»
Герцогиня Сассекська нібито виношувала таємний план з метою посварити принца Гаррі з родичами
Онук британської королеви Єлизавети II, герцог Кембриджський Вільям звинуватив герцогиню Сассекську Меган у «крадіжці брата». Про це пише британський історик і біограф Роберт Лейсі в новій книзі «Битва братів: Вільям і Гаррі - дружба і ворожнеча», уривок з якої наводить видання The Sun.
За словами Лейсі, принц Вільям переконаний в тому, що Меган Маркл має таємний план, за яким хоче «вкрасти» його брата принца Гаррі з сім'ї і налаштувати його проти родичів.
Крім цього, герцог Кембриджський звинуватив її в «підриві деяких дорогоцінних принципів монархії».
Також Лейсі згадав, що Вільям відчуває себе «скривдженим і відданим», а його дружина Кейт Міддлтон «з самого початку побоювалася Маркл». Дізнавшись про це, принц Гаррі образився на брата і перестав відповідати на його дзвінки.
Кенсінгтонський палац відмовився коментувати твердження письменника.
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.
36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.
6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки.
Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.
Також сьогодні народний депутат України Юлія Світлична повідомила, що у суботу 5 червня вона народила сина.
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