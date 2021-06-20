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    Принц Вільям звинуватив Меган Маркл у «крадіжці брата»

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    Принц Вільям звинуватив Меган Маркл у &laquo;крадіжці брата&raquo; - Принц Вільям звинуватив Меган Маркл у «крадіжці брата»
    Принц Вільям звинуватив Меган Маркл у «крадіжці брата»
    Фото з відкритих джерел

    Герцогиня Сассекська нібито виношувала таємний план з метою посварити принца Гаррі з родичами

    Онук британської королеви Єлизавети II, герцог Кембриджський Вільям звинуватив герцогиню Сассекську Меган у «крадіжці брата». Про це пише британський історик і біограф Роберт Лейсі в новій книзі «Битва братів: Вільям і Гаррі - дружба і ворожнеча», уривок з якої наводить видання The Sun.

    За словами Лейсі, принц Вільям переконаний в тому, що Меган Маркл має таємний план, за яким хоче «вкрасти» його брата принца Гаррі з сім'ї і налаштувати його проти родичів.

    Крім цього, герцог Кембриджський звинуватив її в «підриві деяких дорогоцінних принципів монархії».

    Також Лейсі згадав, що Вільям відчуває себе «скривдженим і відданим», а його дружина Кейт Міддлтон «з самого початку побоювалася Маркл». Дізнавшись про це, принц Гаррі образився на брата і перестав відповідати на його дзвінки.

    Кенсінгтонський палац відмовився коментувати твердження письменника.

    Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

    Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

    36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.

    6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки.

    Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

    Також сьогодні народний депутат України Юлія Світлична повідомила, що у суботу 5 червня вона народила сина.

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    Теги: ЗМІ депутат Меган Маркл
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    Принц Вільям звинуватив Меган Маркл у «крадіжці брата»