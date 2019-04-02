Президент Естонії хоче зустрітися у Москві з Путіним



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Президент Естонії Керсті Кальюлайд Фото: Сійм Ливі / ERR

Востаннє президент Естонії відвідував Росію вісім років тому

Посольство Естонії в Москві направило в МЗС Росії ноту, в якій просить про зустріч президента Керсті Кальюлайд із російським лідером Володимиром Путіним під час її робочого візиту в Москву 18 квітня. Про це заявила голова відділу комунікації канцелярії президента Естонії Кайді Ахер, передає портал ERR.

«Нота була передана, але відповідь на неї поки не отримана», - додала вона.

За її словами, про зустрічі з іншими високопоставленими російськими чиновниками Керсти Кальюлайд наразі не клопотала.

Нагадаємо, минулого тижня в Кремлі говорили, що з боку Естонії поки не було ініціатив щодо можливої зустрічі між Путіном і Кальюлайд, але не виключали, що така зустріч ймовірна.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідає Москву з робочим візитом 18 квітня. У столиці Росії вона візьме участь у відкритті відремонтованої будівлі посольства Естонії.

Востаннє президент Естонії відвідував Росію вісім років тому - в 2011 році на повторному освяченні церкви Яані в Санкт-Петербурзі побував Тоомас Хендрік Ільвес.