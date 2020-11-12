Уряд хоче передати стратегічні авіапідприємства міністерству, яке не має допуску до таємниці – StateWatch

Нещодавно на заводі «Антонов» змінився керівник

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості наразі знаходиться на стадії формування штату

Державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне підприємство, Харківський машинобудівний завод «ФЕД», Харківське агрегатне конструкторське бюро та Запорізьке конструкторське бюро «Івченко-Прогрес» планують передати в управління Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості, яке знаходиться на стадії формування штату.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на проект постанови КМУ від 30 вересня цього року та результати власного моніторингу діяльності Мінстратегпрому.

Також документом пропонується виключити перелічені підприємства із сфери управління державного концерну «Укроборонпром».

Щоб відкрити документ - натисніть на нього

«Задля забезпечення реформування ОПК на сучасних засадах, запровадження прозорих механізмів управління державними підприємствами галузі та наступної корпоратизації частини підприємств ОПК на сучасних засадах виникла необхідність виведення частини підприємств літакобудівної галузі зі складу державного концерну «Укроборонпром» з метою наступного створення на їхній основі відповідного галузевого холдингу», – йдеться в пояснювальній записці до документу.

Натомість в експертні організації StateWatch додають, що на сьогодні Мінстратегпром фізично не здатне забезпечити який-небудь контроль над авіаційними підприємствами, так як саме міністерство знаходиться на стадії формування.

«Авіапідприємства є виконавцями державного оборонного замовлення під грифом «таємно». При цьому допуск до держтаємниці наявний лише у міністра Олега Уруського. А штат міністерства тільки формується», – прокоментував проект постанови голова StateWatch Гліб Канєвський.

Раніше на державному підприємстві «Антонов» змінився керівник.

Як повідомлялося у серпні, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський пообіцяв змінити все керівництво «Укроборонпрому».

Ще нагадаємо, що наприкінці серпня на заводі «Антонов» зібрали перший літак без російських деталей.

Крім того зазначимо, що новостворене міністерство промисловості хоче купити автівки для керівництва на три мільйони.