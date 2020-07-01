Скільки грошей передбачено на безпеку газових мереж у тарифі?



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У АТ «Вінницягаз» повідомили, що за рахунок тарифу галузь фінансується лише на 30%

99 грн на 1 км газопроводів – багато чи мало?

Фінансування робіт з безпеки мереж в діючому тарифі на розподіл газу для АТ «Вінницягаз» становить менше третини від потреби. При такому дефіциті та відсутності інвестицій до кінця року на Вінниччині вичерпають свій технічний ресурс 345 км газопроводів і 140 газорегуляторних пунктів. Про це повідомила пресслужба компанії.

«На сьогодні за рахунок тарифу галузь фінансується лише на 30%. На решту 70% банально немає ресурсу. Умовно кажучи, ми можемо замінити лише 3 лічильники замість 10, пофарбувати 300 м газогону замість 1000 м, або й зовсім не фарбувати, щоб натомість заправити машини аварійки, купити комплектуючі для ремонту мереж або виплатити зарплату працівникам. У пріоритеті, безумовно, заходи безпеки» – розповів фінансовий директор АТ «Вінницягаз» Сергій Кібітлевський.

В діючому тарифі на розподіл газу для АТ «Вінницягаз» на безпеку мереж передбачено 99 грн на 1 км газопроводів на місяць. Зокрема, йдеться про витрати на ремонт газопроводів і обладнання, а також матеріали для них, електроенергію для станцій електрохімзахисту, паливно-мастильні матеріали тощо.

600 км газорозподільних мереж регіону побудовані понад 40 років тому. Вони вже повністю вичерпали свій строк експлуатації. Ще майже 3 тис км. газогонів невдовзі теж розміняють четвертий десяток. Вони зношені, потребують ремонту, реконструкції, а то й заміни окремих ділянок чи обладнання. Такі роботи фінансуються за рахунок коштів тарифу на доставку газу.

«Вінницягаз» обслуговує 17,5 тис. км. газорозподільних мереж, 3 тис.стаціонарних газорегуляторних пунктів (ГРП) та газорегуляторних пунктів з шафкою (ШГРП), десятки тисяч різного роду пристроїв, регулюючого та захисного обладнання на мережах. У цьому році «Вінницягаз» уже провів ремонт 226 ГРП, 800 ШГРП, замінив 500 м зношених газопроводів. Впродовж останнього року встановив близько сотні нових ШГРП, які забезпечують стабільність тиску газу, очищення його від дрібнодисперсних часток, безпечну подачу на конфорки споживачів по всьому регіону. Компанія постійно здійснює технічний огляд та регулювання газорозподільного обладнання, станцій електрохімзахисту мереж від корозії. Проводить заміну засувок, відключаючих пристроїв, лічильників, ревізію з’єднань, виявляє та усуває витоки газу, ліквідує аварійні ситуації. З початку цього року аварійно-диспетчерська служба «Вінницягазу» здійснила майже 6 тис. виїздів за викликами 104.

Усе це в комплексі забезпечує злагоджену роботу єдиного складного механізму – газорозподільної системи регіону, безаварійне та безперебійне постачання газу. Відтак, потребує належних інвестицій, адже економити на безпеці занадто дорого.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

Нагадаємо, з 1 липня відбудеться друга фаза підвищення тарифів за розподіл газу. Вартість доставки палива в платіжках в середньому зросте на 9,4%.