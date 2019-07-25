Уряд Італії «забув» повідомити, що Зеленський і Конте говорили про справу Марківа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд в Італії засудив українця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення

В італійському парламенті заявили, що Конте та Зеленський обговорили зміцнення торгово-економічне співробітництва між Римом і Києвом

Уряд Італії у повідомленні про телефонну розмову прем’єр-міністра Джузеппе Конте з президентом України Володимиром Зеленським не згадав про обговорення ними справи нацгвардійця Віталія Марківа.

«Привітавши із успіхом на парламентських виборах минулої неділі, президент Конте підтвердив підтримку Італією територіальної цілісності та суверенітету України у напрямку повного виконання Мінських угод. Президент Ради, зокрема, висловив вдячність за заяви президента Зеленського на користь відновлення діалогу, який міг би створити умови для вирішення конфлікту у східних регіонах України», - заявили в пресслужбі уряду Італії.

Також в італійському парламенті додали, що Конте та президент Зеленський «висловили надію, що в найближчі місяці їм вдасться зміцнити торгово-економічне співробітництво між Римом і Києвом».

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, зокрема він обговорив з ним вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.