Українців закликають підтримати засудженого в Італії воїна Віталія Марківа



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12 липня 2019 року в Італії у місті Павія українського воїна Віталія Марківа, який виконував свій громадянський обов’язок у лавах сил захисту України від російської воєнної інтервенції, засудили до 24 років ув’язнення за причетність до вб

Активісти закликали громадян України та українську діаспору в Італії та в інших країнах світу до протестних пікетів перед італійськими посольствами та представництвами в країнах світу

Українські громадські діячі та організації закликають підтримати засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа. Заява оприлюднена на сайті Група Стратегічних та Безпекових Студій.

Активісти закликали громадян України та українську діаспору в Італії та в інших країнах світу до протестних пікетів перед італійськими посольствами та представництвами в країнах світу, а також відповідних звернень до апеляційного суду в Італії.

«Також, ми закликаємо органи Ради Європи та інституції Європейського Союзу звернути увагу італійської сторони на необхідність забезпечення об’єктивного розгляду судової апеляції у справі Віталія Марківа», - пишуть громадські діячі.

Зазначається, що 12 липня 2019 року в Італії у місті Павія українського воїна Віталія Марківа, який виконував свій громадянський обов’язок у лавах сил захисту України від російської воєнної інтервенції, засудили до 24 років ув’язнення за причетність до вбивства громадянина Італії, журналіста Андреа Роккеллі (під Слов’янськом (Україна) у 2014 році).

«Ми розцінюємо згаданий суд і його ганебне рішення як очевидне політичне судилище на догоду міжнародній антиукраїнській кампанії, яку веде Москва», - йдеться у заяві.

Представники громадських організацій нагадали, що «навіть Папа Франциск заявив про те, що на Донбасі триває «гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій».

«Рішення Павійського суду є не тільки політично мотивованим, а й необ’єктивним, упередженим. Воно є відвертим вандалізмом проти правди і совісті! Сам хід судового процесу супроводжувався постійними скандалами, пов’язаними із доведенням вини Віталія Марківа. Офіційним Києвом пропонувалось усіляке сприяння в об’єктивному розслідуванні епізодів звинувачення. До цього ж закликала й італійська сторона захисту Віталія Марківа. Італійська Феміда не витримала випробування на неупередженість!» - зазначається у заяві.

Громадські активісти попереджують італійську сторону, «що це не залишиться без наслідків для українсько-італійських відносин. «Справа Марківа» знайде своє продовження у міжнародній політиці, поруч зі справою Олега Сенцова та інших політичних бранців Росії, і поставить Рим в один ряд з Москвою», - написано у заяві.

Активна частина українського суспільства «вимагає об’єктивного розгляду судової апеляції, і, враховуючи слабкість доказової бази звинувачення – застосування принципу презумпції невинуватості і трактування сумнівів на користь обвинуваченого, а також врахування відсутності скільки-небудь переконливих доказів причетності Віталія Марківа до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі (який до того ж перебував у зоні бойових дій без відповідної акредитації)».

У заяві зазначається, що Марків діяв в рамках як українського, так й італійського та міжнародного права, захищав інтереси демократії, спирався на принципи суверенітету та територіальної цілісності України та міжнародного права.

«Віталій Марків є символом вірності громадянському обов’язку та воїнській доблесті: зрештою, він служив не лише обороні України, але й обороні вільної Європи, – був і є воїном, – а не злочинцем, як це безпідставно виголосив італійський суд Павії», - йдеться у заяві.

Українська громадська спільнота вважає, що історія з осудженням Віталія Марківа є маркером і своєрідним повторенням історії німецького пастора Мартіна Німеллера: «Ми свідомі, що якщо змовчимо сьогодні, то завтра прийдуть вже за нами. Післязавтра – за Європою…»

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