Уряд Єгипту переїжджає у пустелю

Через півроку у Каїрі не буде єгипетського уряду

Канцелярія єгипетського президента і уряд арабської республіки переїдуть в нову муровану адміністративну столицю, яка будується у пустелі під Каїром (столиця Єгипту), протягом півтора року. Про це заявив керівник проекту Ахмед Закі Абдин, передає державне агентство Єгипту МЕНА. Він відмітив, що будівництво на майданчику, де буде урядовий район,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єгипетський уряд виїде з Каїра

Через півроку у Каїрі не буде єгипетського уряду

Канцелярія єгипетського президента і уряд арабської республіки переїдуть в нову муровану адміністративну столицю, яка будується у пустелі під Каїром (столиця Єгипту), протягом півтора року. Про це заявив керівник проекту Ахмед Закі Абдин, передає державне агентство Єгипту МЕНА.

Він відмітив, що будівництво на майданчику, де буде урядовий район, вже почалося.

«Урядові установи в нову адміністративну столицю будуть переїжджати протягом 18 місяців, це стосується (в першу чергу) президентської канцелярії, кабінету міністрів, парламенту», - заявив Абдин.

Довідка:

Майбутня столиця Єгипту буде розташована в пустелі в 45 кілометрах на схід від Каїра. Її вирішили збудувати через перенаселеність 20-мільйонного мегаполісу. Територія нової столиці, куди переїдуть єгипетські міністерства і відомства, парламент, президентська адміністрація, вищі навчальні заклади, дипломатичні представництва, складе більше 700 квадратних кілометрів.