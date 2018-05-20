Уряд Орбана на першому засіданні ухвалив «Меморандум захисту закарпатських угорців»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

«Меморандум» був направлений до прем'єр-міністрів всіх країн-членів НАТО та генсека Альянсу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ввечері в п'ятницю провів урочисте засідання нового уряду Угорщини в Культурному центрі Клебельсберга у Будапешті.

Про це заявив речник прем'єра Берталон Гаваші, пише «Закарпаття онлайн».

Він зазначив, що на своєму першому засіданні кабінет міністрів розподілив повноваження членів уряду та прийняв «Меморандум про захист закарпатських угорців», який також був направлений до прем'єр-міністрів всіх країн-членів НАТО та генерального секретаря Організації.

У цьому документі угорський уряд пропонує, щоб країни члени НАТО враховували проблеми національних меншин в Україні, пов'язані з українськими законами, які, на думку урядовців сусідньої країни, нібито порушують права національних меншин.

Нагадаємо, Угорщина, як член Північноатлантичного альянсу, продовжує блокувати проведення засідання у форматі Україна-НАТО.

Нещодавно глава МЗС Угорщини також розкритикував ЄС через закарпатських угорців.