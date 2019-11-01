Уряд планує змінити порядок фінансування регіонів у 2020 році
За словами Альони Бабак, кошти на секторальну підтримку мають передаватись на регіони через конкурси
Уряд пропонує змінити порядок фінансування регіонального розвитку за принципом виділення двох третин статті бюджету на об'єкти в регіонах, а ще третину - на проєкти секторальної підтримки на конкурсних засадах. Про це заявила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час години запитань до уряду у Раді.
«Поданий до Верховної Ради проєкт закону по змінах до держбюджету пропонує зміни принципів фінансування фонду (регіонального розвитку - ред.) - щоб дві третини цього бюджету (з 9,5 млрд грн - більше ніж 6 млрд грн) спрямовувались на ті бюджети, які відповідають стратегіям регіонального розвитку, одна третина - на проекти секторальної підтримки - медицина, освіта, культура і так далі», - зазначила Бабак.
За її словами, кошти на секторальну підтримку мають передаватись на регіони через конкурси. Обиратись такі об'єкти будуть за принципом: опорні школи, а не просто школи, лікарні - там, де вони визначені графіком формування закладів надання первинної меддопомоги тощо.
При цьому вона додала, що дві третини бюджету фонду будуть розподілятись між областями без конкурсів.
Зазначимо, що 2 листопада в Україні розпочинається виборчий процес перших місцевих виборів у 86 об'єднаних територіальних громадах.
Загалом за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців.