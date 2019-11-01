Уряд планує змінити порядок фінансування регіонів у 2020 році



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Під час години запитань до уряду у Раді виступає міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак

За словами Альони Бабак, кошти на секторальну підтримку мають передаватись на регіони через конкурси

Уряд пропонує змінити порядок фінансування регіонального розвитку за принципом виділення двох третин статті бюджету на об'єкти в регіонах, а ще третину - на проєкти секторальної підтримки на конкурсних засадах. Про це заявила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час години запитань до уряду у Раді.

«Поданий до Верховної Ради проєкт закону по змінах до держбюджету пропонує зміни принципів фінансування фонду (регіонального розвитку - ред.) - щоб дві третини цього бюджету (з 9,5 млрд грн - більше ніж 6 млрд грн) спрямовувались на ті бюджети, які відповідають стратегіям регіонального розвитку, одна третина - на проекти секторальної підтримки - медицина, освіта, культура і так далі», - зазначила Бабак.

За її словами, кошти на секторальну підтримку мають передаватись на регіони через конкурси. Обиратись такі об'єкти будуть за принципом: опорні школи, а не просто школи, лікарні - там, де вони визначені графіком формування закладів надання первинної меддопомоги тощо.

При цьому вона додала, що дві третини бюджету фонду будуть розподілятись між областями без конкурсів.

Зазначимо, що 2 листопада в Україні розпочинається виборчий процес перших місцевих виборів у 86 об'єднаних територіальних громадах.

Загалом за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців.

Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об'єднаних територіальних громадах. Відтак, після проведення виборів 22 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 982.