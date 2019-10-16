В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу



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Спортсмени з усієї України виступили на II Всеукраїнських змаганнях із серфінгу «ARCADIA 2019» в Одесі

10 жовтня 2019 року в Одесі на пляжі Аркадія пройшли II Всеукраїнські змагання із серфінгу «ARCADIA 2019».

У змаганнях взяли участь 27 спортсменів з усієї України у віковій категорії від 11 до 52 років.

У день змагань через сильний вітер висота хвиль сягала півтора метра. Спортсменів оцінювали залежно від складності та якості виконуваних маневрів на хвилі. Також на оцінки суддів впливала висота обраної серфером хвилі.

За результатами турніру призові місця в класичному серфінгу серед чоловіків посіли:

Василь Кордиш - 1 місце;

Ярослав Домбровський - 2 місце;

Антон Катеринюк - 3 місце.

Серед жінок переможницями стали:

Анастасія Темірбек - 1 місце;

Маша Бондар - 2 місце;

Вікторія Качанівська - 3 місце.

Фіналістами серед SUP-серферів стали:

Микита Степченко - 1 місце;

Дмитро Михайлов - 2 місце;

Дмитро Єфімов - 3 місце.

Переможці та призери отримали медалі, а також цінні призи: серфскейти, балансборди, грошові сертифікати на покупку спорядження для серфінгу, рюкзаки, пончо, кепки.