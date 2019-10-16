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    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу

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    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу

    Спортсмени з усієї України виступили на II Всеукраїнських змаганнях із серфінгу «ARCADIA 2019» в Одесі

    10 жовтня 2019 року в Одесі на пляжі Аркадія пройшли II Всеукраїнські змагання із серфінгу «ARCADIA 2019».

    У змаганнях взяли участь 27 спортсменів з усієї України у віковій категорії від 11 до 52 років.

    У день змагань через сильний вітер висота хвиль сягала півтора метра. Спортсменів оцінювали залежно від складності та якості виконуваних маневрів на хвилі. Також на оцінки суддів впливала висота обраної серфером хвилі.

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    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу
    В Одесі підбили підсумки Всеукраїнського турніру із серфінгу

    За результатами турніру призові місця в класичному серфінгу серед чоловіків посіли:

    • Василь Кордиш - 1 місце;
    • Ярослав Домбровський - 2 місце;
    • Антон Катеринюк - 3 місце.

    Серед жінок переможницями стали:

    • Анастасія Темірбек - 1 місце;
    • Маша Бондар - 2 місце;
    • Вікторія Качанівська - 3 місце.

    Фіналістами серед SUP-серферів стали:

    • Микита Степченко - 1 місце;
    • Дмитро Михайлов - 2 місце;
    • Дмитро Єфімов - 3 місце.

    Переможці та призери отримали медалі, а також цінні призи: серфскейти, балансборди, грошові сертифікати на покупку спорядження для серфінгу, рюкзаки, пончо, кепки.

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