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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    До уваги одеситів: відключення газу на 16 жовтня

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі низького тиску за адресою: вул. Софіївська

    з 09:00 16 жовтня до 17:30 17 жовтня 2019 року

    будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами: 

    № з/п Адреса  Найменування
    1 вул. Софіївська, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 15/17, 19, 21, 23, 28, 30, 32 населення
     

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що головному підозрюваному у справі пожежі в готелі «Токіо Стар»:  призначили заставу в 53 млн гривень.

    Суд також продовжив терміни слідства до лютого 2020 року, потім відпустив під нічний домашній арешт адміністратора готелю Ірину Паровик.

    «Визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним Чорним процесуальних обов’язків, передбачених КПК України у розмірі 53 мільйони 87 тисяч 760 гривень відповідно до наявних цивільних позовів від потерпілих осіб про стягнення матеріальної і моральної шкоди, заданої внаслідок кримінального правопорушення», – заявив слідчий суддя Вадим Іванчук.

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