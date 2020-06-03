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    Італія відкрила кордони для туристів з ЄС

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    Італійці також можуть без обмежень пересуватися всередині країни - Італія відкрила кордони для туристів з ЄС
    Італійці також можуть без обмежень пересуватися всередині країни

    Туристи з 26-ти інших країн ЄС, а також Британії, Норвегії та Швейцарії відсьогодні можуть знову мандрувати до Італії

    Із 3 червня Італія дозволила в’їжджати в країну громадянам країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

    Такі послаблення раніше ухвалив уряд.

    Іноземцям тепер не буде потрібно обов'язково проходити 14-денну обсервацію після прибуття в Італію.

    Також в країні дозволили пересуватися між регіонами. Протягом майже трьох останніх місяців робити це можна було лише в екстрених випадках.

    Водночас залишається в силі заборона на пересування і вимога про карантин для людей із підтвердженим діагнозом Covid-19, або тих, хто контактував з інфікованими.

    В уряді Італії наголошували, що у разі нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному чи національному рівні може знову обмежити пересування в конкретних районах.

    Зазначимо, Італія наразі на 6 місці у світі за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу. Загалом їх понад 233 тисячі, досі лікуються менше як 40 тисяч пацієнтів.

    Нагадаємо, що Україна з 5 червня відкриває внутрішнє авіасполучення.

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