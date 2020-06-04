Другий день хмельницького турне Зеленського. Президент знову порушує карантин (фото)



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Президент Володимир Зеленський знову порушив карантин Фото Тетяни Даниленко

Зеленський на зустрічі з туроператорами сидів без маски і торкався обличчя

Президент Володимир Зеленський знову порушив карантинні правила, встановлені урядом.

Як відомо, глава держави перебуває із дводенним візитом на Хмельниччині. Сьогодні він під час зустрічі з туроператорами в Кам‘янці-Подільському єдиний сидів за столом без маски. А як помітили журналісти – ще й торкався обличчя руками, чого наполегливо просять медики всього світу не робити через ризик підхопити коронавірус.

«Не можна президентові бути прикладом безвідповідальності і нехтування елементарними правилами гігієни під час епідемії смертельного інфекційного захворювання! Ну не можна», - обурилась журналістка Тетяна Даниленко.

Нагадаємо, що лише вчора, 3 червня, пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

«Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов, усе там перевірив», – сказав він під час огляду ремонту дороги на Хмельниччині.

Варто наголосити, що уряд України забороняє діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволено працювати тільки літнім майданчикам, в тому числі під тентами. За одним столом дозволено знаходитися не більше ніж чотирьом відвідувачам одночасно.