Уряд Японії пішов у відставку



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Після відставки уряду на своїх посадах залишаться лише генсек і міністр фінансів

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе 11 вересня прийняв заяви про відставку від членів уряду.

Про це повідомляє NHK.

Повідомляється, після відставки уряду на своїх посадах залишаться лише генеральний секретар уряду Есихидэ Суга і міністр фінансів Таро Асо.

Також голова Міністерства закордонних справ Японії Таро Коно стане міністром економіки, а керівником Міністерства закордонних справ міністр у справах відновлення економіки Тосиміцу Мотегі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що уряд йде у відставку. З цього моменту почалася 43-я передвиборна кампанія в канадській історії. Парламентські вибори в Канаді відбудуться 21 жовтня.