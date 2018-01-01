Уряд з лютого почне передавати землі тергромадам
- Сьогодні, 16:13
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У вересні минулого року Кабінет міністрів ухвалив законопроект про передачу в управління об'єднаним територіальним громадам землі за межами населених пунктів
З 1 лютого розпочнеться процес передачі землі у власність об'єднаних територіальних громад.
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочої поїздки у Тернопільську область.
«Завтра я дам відповідне розпорядження уряду, геокадастру про початок передачі всіх земель, які перебувають поза межею населених пунктів, у користування відповідних громад, які є повноправними господарями на цій території. Це ще одне позитивне свідчення децентралізаційних процесів», - сказав глава уряду.
Нагадаємо, у вересні минулого року Кабінет міністрів ухвалив законопроект про передачу в управління об'єднаним територіальним громадам землі за межами населених пунктів. Закон передбачає зміни до Земельного кодексу, законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду землі», надаючи додаткові повноваження сільським, селищним, міським радам ОТГ.
Серед таких повноважень - право розпоряджатися землями державної власності, передачі таких ділянок у користування та власність громадян та юридичних осіб, зміна цільового призначення ділянок приватної власності, розташованих на території об'єднаних територіальних громад. Крім того, законопроект визначає перелік земель державної власності, які не можна передавати у комунальну власність, і визначає термін «територія територіальної громади».