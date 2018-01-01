Уряд з лютого почне передавати землі тергромадам

У вересні минулого року Кабінет міністрів ухвалив законопроект про передачу в управління об'єднаним територіальним громадам землі за межами населених пунктів

З 1 лютого розпочнеться процес передачі землі у власність об'єднаних територіальних громад. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочої поїздки у Тернопільську область. «Завтра я дам відповідне розпорядження уряду, геокадастру про початок передачі всіх земель, які перебувають поза межею населених



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У вересні минулого року Кабінет міністрів ухвалив законопроект про передачу в управління об'єднаним територіальним громадам землі за межами населених пунктів

З 1 лютого розпочнеться процес передачі землі у власність об'єднаних територіальних громад.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочої поїздки у Тернопільську область.

«Завтра я дам відповідне розпорядження уряду, геокадастру про початок передачі всіх земель, які перебувають поза межею населених пунктів, у користування відповідних громад, які є повноправними господарями на цій території. Це ще одне позитивне свідчення децентралізаційних процесів», - сказав глава уряду.

Він наголосив, що політика уряду і надалі спрямована на максимальну передачу функцій влади на місцях, в тому числі це стосується земельних питань.