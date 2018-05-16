Уряд затвердив безвіз з Кататом та Антигуа і Барбудою

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Антигуа і Барбуда — держава на островах Антигуа, Барбуда і Редонда в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря

Ще з двома теплими країнами запрацює безвізовий режим

Кабінет міністрів України затвердив угоди з урядами Катару та острівної держави Антигуа і Барбуда про взаємне скасування візових вимог.

Відповідні постанови ухвалено під час засідання уряду. Рішення схвалено без обговорення.

Громадяни України зараз можуть подорожувати за безвізовим режимом до 85 країн світу. Наразі Україна посідає приблизно 30-ту позицію в світі відповідно до індексів, якими визначається зручність користування паспортом держави.

В МЗС повідомили, що домовилися про безвізовий режим із Колумбією, а до цього - з двома іншими державами Південної Америки, Уругваєм і Перу, але угоди ще підписано.

