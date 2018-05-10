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    Уряд затвердив перелік об'єктів великої приватизації на 2018 рік

    • Сьогодні, 12:24
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    До переліку увійшли підприємства енергетичної, видобувної та хімічної галузей

    Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік.

    Зокрема, уряд затвердив перелік об'єктив великої приватизації і доручив уповноваженим органам управління об'єктами держвласності в місячний термін з моменту прийняття рішення про приватизацію забезпечити передачу органам приватизації функцій з управління ними.

    До переліку приватизації на 2018 рік увійшли ПАТ «Центренерго», ряд обленерго і теплоелектроцентралей, ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», вугільна компанія «Краснолиманська», «Азовмаш», «Турбоатом», «Електроважмаш», «Сумихімпром», Одеський припортовий завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат, «Украгролізинг», ПАТ «Аграрний фонд» та Державна продовольчо-зернова корпорація України.


    Передбачається, що продаж цих об'єктів принесе 21,3 млрд гривень.   Фото: перелік об'єктів великої приватизації

    Раніше повідомлялося, що стартова ціна для приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод» складе 54 млн доларів, що майже в 10 разів нижче встановленої ціни влітку 2016 року.
    ціни завод Центренерго
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