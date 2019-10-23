«Урядовий кур'єр» більше не публікуватиме закони
Законопроект незабаром буде переданий у Верховну Раду
Український уряд ініціює скасування обов'язкової публікації законів та інших нормативних актів в «Урядовому кур'єрі». Про це повідомляє урядовий портал.
Повідомляється, що Кабмін ініціює скасування обов'язкової публікації законів і підзаконних нормативних актів в газеті «Урядовий кур'єр».
«Документи Кабінету міністрів, включаючи проект Державного бюджету України, будуть публікуватися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. Законопроект незабаром буде переданий у Верховну Раду», - йдеться в повідомленні.
В уряді цю ініціативу пояснили тим, що на друк та розповсюдження газети недоцільно витрачаються значні ресурси, у той час як закони дублюються на сайтах органів виконавчої влади.
Засновник — Кабінет міністрів України.
Газета виходить з жовтня 1990 року.
Мова видання — українська. Періодичність — п'ять разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, п'ятниця та субота).
Входить до першої трійки найтиражніших видань в Україні. Загальний наклад 500 тисяч примірників на місяць.