«Урядовий кур'єр» більше не публікуватиме закони



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Законопроект незабаром буде переданий у Верховну Раду

Український уряд ініціює скасування обов'язкової публікації законів та інших нормативних актів в «Урядовому кур'єрі». Про це повідомляє урядовий портал.

Повідомляється, що Кабмін ініціює скасування обов'язкової публікації законів і підзаконних нормативних актів в газеті «Урядовий кур'єр».

«Документи Кабінету міністрів, включаючи проект Державного бюджету України, будуть публікуватися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. Законопроект незабаром буде переданий у Верховну Раду», - йдеться в повідомленні.

В уряді цю ініціативу пояснили тим, що на друк та розповсюдження газети недоцільно витрачаються значні ресурси, у той час як закони дублюються на сайтах органів виконавчої влади.