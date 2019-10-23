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    «Урядовий кур'єр» більше не публікуватиме закони

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    «Урядовий кур'єр» більше не публікуватиме закони

    Законопроект незабаром буде переданий у Верховну Раду

    Український уряд ініціює скасування обов'язкової публікації законів та інших нормативних актів в «Урядовому кур'єрі». Про це повідомляє урядовий портал.

    Повідомляється, що Кабмін ініціює скасування обов'язкової публікації законів і підзаконних нормативних актів в газеті «Урядовий кур'єр».

    «Документи Кабінету міністрів, включаючи проект Державного бюджету України, будуть публікуватися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. Законопроект незабаром буде переданий у Верховну Раду», - йдеться в повідомленні.

    В уряді цю ініціативу пояснили тим, що на друк та розповсюдження газети недоцільно витрачаються значні ресурси, у той час як закони дублюються на сайтах органів виконавчої влади.

    Газета «Урядовий кур'єр» — щоденне видання центральних органів виконавчої влади України.

    Засновник — Кабінет міністрів України.

    Газета виходить з жовтня 1990 року.

    Мова видання — українська. Періодичність — п'ять разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, п'ятниця та субота).

    Входить до першої трійки найтиражніших видань в Україні. Загальний наклад 500 тисяч примірників на місяць.

     

    Кабмін ЗМІ закон документи журналіст уряд
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