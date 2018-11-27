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    «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30

    документ
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    «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30

    Під час голосування текст доопрацьованого законопроекту не було опубліковано, він з'явився в картці законопроекту через деякий час

    В «Урядовому кур'єрі» опубліковано указ президента про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада.

    Зазначимо, згідно з п. 2 ст. 190 регламенту Верховної Ради, «відповідний указ президента України набирає чинності після його затвердження Верховною Радою і негайно оголошується через засоби масової інформації або оприлюднюється в інший спосіб».

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    У зв'язку з Азовською кризою президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет, Рада нацбезпеки провела засідання і скерувала до Верховної Ради пропозицію запровадити воєнний стан.

    Голова держави 26 листопада підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про введення військового положення. Згідно з рішенням РНБО, президенту запропонували ввести воєнний стан з 14:00 хвилин 26 листопада 2018 року до 14:00 хвилин 25 січня 2019-го.

    Верховна Рада на позачерговому засіданні 26 листопада прийняла законопроект № 9338, за допомогою якого погодила президентську ініціативу ввести воєнний стан в Україні. Президент підкреслив, що не буде вдаватися до обмеження свобод громадян, поки в цьому не буде потреби.

    Під час голосування текст доопрацьованого законопроекту не було опубліковано, він з'явився в картці законопроекту через деякий час. Проект закону передбачає введення воєнного стану в певних регіонах - у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. Документ, який набирає чинності у день офіційної публікації, стверджує президентський указ, згідно з яким воєнний стан вводиться на 30 діб з 14:00 26 листопада.

     

    Петро Порошенко РНБО воєнний стан
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