  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Євген Істребін
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Дивна стратегія боротьби з Сovid-19: влада підключає лікарні без реанімацій і кисню

    • Євген Істребін

      Екоактивіст

    • Розсилка
    Дивна стратегія боротьби з Сovid-19: влада підключає лікарні без реанімацій і кисню

    26 лікувальних установ, з яких вже в 21 знаходяться пацієнти з ковідом

    Мовою оригіналу

    Вчера в Киеве был зафиксирован очередной рекорд по кол-ву пациентов находящихся на госпитализации и в реанимации на данный момент.

    Госпитализации – 2051 (+84)

    Реанимации – 181 (+15)

    Пациенты с диагнозом Ковид на ШВЛ - 85

    Всего на ШВЛ – 104

    КМДА подает письмо Степанову для включения в перечень ковидных больниц еще одного лечебного учреждения – Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1.

    Но проблема состоит в том что в этом диспансере для лечения ковида ничего нет. Вот слова врача - «Реанимации нет, палаты интенсивной терапии нет, централизованой подачи кислорода нет, кислородных концентраторов нет от слова вообще!»

    Это такая стратегия борьбы с ковидом. Вчера включили в список 25-ое лечебное учреждение ( госпиталь ветеранов войны), вот на подходе 26-ое.

    26 лечебных учреждений, из которых уже в 21 находятся пациенты с ковидом, но Киев в помаранчевой зоне, ага, ситуация под полным контролем, угу. Все хорошо. Каждую неделю подключаем по 1-2 больницы, но при этом продолжаем делать вид что все нормально. Тусим по клубам, кабаки работают полным ходом, ТРЦ забиты людьми, все нормально. Ну а что, подключим еще 20-30 больниц оборудованные кроватями, лечить будем брифингами Степанова и видосами Зеленского.

    А вот график по Украине. Обратите внимание на рост летальных исходов, который опережает рост госпитализаций. Это показывает  что ситуация в больницах ухудшаются и на госпитализацию берут все более тяжелых пациентов, ввиду нехватки оборудованных койкомест.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Київ лікарня КМДА влада коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies