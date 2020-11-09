Дивна стратегія боротьби з Сovid-19: влада підключає лікарні без реанімацій і кисню

26 лікувальних установ, з яких вже в 21 знаходяться пацієнти з ковідом

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Вчера в Киеве был зафиксирован очередной рекорд по кол-ву пациентов находящихся на госпитализации и в реанимации на данный момент.

Госпитализации – 2051 (+84)

Реанимации – 181 (+15)

Пациенты с диагнозом Ковид на ШВЛ - 85

Всего на ШВЛ – 104

КМДА подает письмо Степанову для включения в перечень ковидных больниц еще одного лечебного учреждения – Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1.

Но проблема состоит в том что в этом диспансере для лечения ковида ничего нет. Вот слова врача - «Реанимации нет, палаты интенсивной терапии нет, централизованой подачи кислорода нет, кислородных концентраторов нет от слова вообще!»

Это такая стратегия борьбы с ковидом. Вчера включили в список 25-ое лечебное учреждение ( госпиталь ветеранов войны), вот на подходе 26-ое.

26 лечебных учреждений, из которых уже в 21 находятся пациенты с ковидом, но Киев в помаранчевой зоне, ага, ситуация под полным контролем, угу. Все хорошо. Каждую неделю подключаем по 1-2 больницы, но при этом продолжаем делать вид что все нормально. Тусим по клубам, кабаки работают полным ходом, ТРЦ забиты людьми, все нормально. Ну а что, подключим еще 20-30 больниц оборудованные кроватями, лечить будем брифингами Степанова и видосами Зеленского.

А вот график по Украине. Обратите внимание на рост летальных исходов, который опережает рост госпитализаций. Это показывает что ситуация в больницах ухудшаются и на госпитализацию берут все более тяжелых пациентов, ввиду нехватки оборудованных койкомест.

Джерело: блог Євген Істребіна

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