  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Узбека, який протаранив натовп у Стокгольмі, звинуватили у тероризмі

    Терорист вбив п’ять людей
    Громадянина Узбекистану, який у квітні 2017 року в'їхав у натовп пішоходів у Стокгольмі (Швеція), звинуватили у тероризмі. Про це повідомляє видання АР. «Узбек, який врізався в натовп у центрі Стокгольма на викраденій вантажівці у квітні, убивши п'ятьох осіб і поранивши 14, був у вівторок звинувачений у тероризмі, спробі вчинити
    • Сьогодні, 15:12
    • Розсилка
    Теракт у Стокгольмі
    Теракт у Стокгольмі

    Терорист вбив п’ять людей

    Громадянина Узбекистану, який у квітні 2017 року в'їхав у натовп пішоходів у Стокгольмі (Швеція), звинуватили у тероризмі. Про це повідомляє видання АР.

    «Узбек, який врізався в натовп у центрі Стокгольма на викраденій вантажівці у квітні, убивши п'ятьох осіб і поранивши 14, був у вівторок звинувачений у тероризмі, спробі вчинити терористичний акт і створити загрозу для оточення», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 7 квітня в центрі Стокгольма терорист на вантажному автомобілі скоїв навмисний наїзд на пішоходів у центрі Стокгольма, в результаті чого п’ятеро людей загинули, 15 зазнали поранень.

    Під час слухань у суді Стокгольма в скоєнні теракту зізнався громадянин Узбекистану Рахмат Акілов.

    Швеція теракт тероризм Узбекистан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ