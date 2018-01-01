Узбека, який протаранив натовп у Стокгольмі, звинуватили у тероризмі

Терорист вбив п’ять людей

Громадянина Узбекистану, який у квітні 2017 року в'їхав у натовп пішоходів у Стокгольмі (Швеція), звинуватили у тероризмі. Про це повідомляє видання АР. «Узбек, який врізався в натовп у центрі Стокгольма на викраденій вантажівці у квітні, убивши п'ятьох осіб і поранивши 14, був у вівторок звинувачений у тероризмі, спробі вчинити



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Теракт у Стокгольмі

Терорист вбив п’ять людей

Громадянина Узбекистану, який у квітні 2017 року в'їхав у натовп пішоходів у Стокгольмі (Швеція), звинуватили у тероризмі. Про це повідомляє видання АР.

«Узбек, який врізався в натовп у центрі Стокгольма на викраденій вантажівці у квітні, убивши п'ятьох осіб і поранивши 14, був у вівторок звинувачений у тероризмі, спробі вчинити терористичний акт і створити загрозу для оточення», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 квітня в центрі Стокгольма терорист на вантажному автомобілі скоїв навмисний наїзд на пішоходів у центрі Стокгольма, в результаті чого п’ятеро людей загинули, 15 зазнали поранень.

Під час слухань у суді Стокгольма в скоєнні теракту зізнався громадянин Узбекистану Рахмат Акілов.