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    В аеропорту Амстердама провели евакуацію

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    В аеропорту Амстердама провели евакуацію

    В аеропорту Схіпхол провели евакуацію через підозрілу ситуацію на борту одного з літаків

    В аеропорту Амстердама (Нідерланди) Схіпхол оголосили надзвичайну ситуацію та провели евакуацію із-за випадкового натискання аварійної кнопки пілотом однієї з авіакомпаній.

    Про це повідомляє  ВПС.

    Увечері 6 листопада військова поліція Нідерландів провела евакуацію з аеропорту в зв'язку з «підозрілою ситуацією на борту одного з літаків». Повідомляється, що на одному з літаків іспанської авіакомпанії Air Europa пілот натиснув кнопку аварійної допомоги, яка використовується при диверсіях або нападі.

    Пізніше в авіакомпанії повідомили, що кнопка була натиснута випадково.

    «Сьогодні ввечері в літаку з Амстердама в Мадрид була випадково активована сигналізація, яка включала протоколи безпеки в аеропорту. Приводів для тривоги не було, всі пасажири були в порядку і чекали вильоту», - йдеться в заяві авіакомпанії.

    Ситуації був присвоєний третій ступінь небезпеки, який означає потенційну загрозу благополуччю населення в межах одного муніципалітету. На місці перебували кілька пожежних машин та машин швидкої допомоги.

    Наголошується, що літаки продовжують посадки в інших частинах аеропорту.

    Нідерланди аеропорт поліція
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