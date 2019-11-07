В аеропорту Амстердама провели евакуацію



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В аеропорту Схіпхол провели евакуацію через підозрілу ситуацію на борту одного з літаків

В аеропорту Амстердама (Нідерланди) Схіпхол оголосили надзвичайну ситуацію та провели евакуацію із-за випадкового натискання аварійної кнопки пілотом однієї з авіакомпаній.

Про це повідомляє ВПС.

Увечері 6 листопада військова поліція Нідерландів провела евакуацію з аеропорту в зв'язку з «підозрілою ситуацією на борту одного з літаків». Повідомляється, що на одному з літаків іспанської авіакомпанії Air Europa пілот натиснув кнопку аварійної допомоги, яка використовується при диверсіях або нападі.

Пізніше в авіакомпанії повідомили, що кнопка була натиснута випадково.

«Сьогодні ввечері в літаку з Амстердама в Мадрид була випадково активована сигналізація, яка включала протоколи безпеки в аеропорту. Приводів для тривоги не було, всі пасажири були в порядку і чекали вильоту», - йдеться в заяві авіакомпанії.

Ситуації був присвоєний третій ступінь небезпеки, який означає потенційну загрозу благополуччю населення в межах одного муніципалітету. На місці перебували кілька пожежних машин та машин швидкої допомоги.

Наголошується, що літаки продовжують посадки в інших частинах аеропорту.