Лайнер Boeing 777X розламався під час випробувань



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Швидше за все, Boeing не проводитиме повторні навантажувальні випробування, а тільки посилить конструкцію в місці розлому

Фюзеляж літака розламався позаду крила і з розлому випали пасажирські двері

Пасажирський літак Boeing 777X під час заключного етапу навантажувальних випробувань розвалився на частини, пише N+1 з посиланням на газету Seattle Times.

Фюзеляж літака розламався позаду крила і з розлому випали пасажирські двері, дізналося подробиці видання.

Інцидент стався під час комплексних випробувань навантаженням на фюзеляж з одночасним обпресуванням салону в вересні цього року. У концерні Boeing заявили, що вивчають причини того, що сталося.

Як пише газета, розлом фюзеляжу лайнера стався при навантаженні, рівному 99 відсоткам граничної розрахункової. Випробування визнані частково успішними, оскільки граничне розрахункове навантаження було майже досягнуто.

Seattle Times зазначає, що швидше за все, Boeing не проводитиме повторні навантажувальні випробування, а тільки посилить конструкцію в місці розлому.

Програма Boeing 777X не вперше стикається з труднощами. У лютому минулого року стало відомо, що в двигуні знайшли несправність в роботі поворотних лопаток статора компресора. Недолік усунули в цьому місяці.

Розробка лайнера Boeing 777X ведеться з початку 2010-х років. Новий літак буде представлений сімейством, до складу якого увійдуть три лайнери різних розмірностей: B777-8X, B777-9X і B777-9XL.

В середині поточного року Boeing оголосив, що перший політ лайнера B777X відкладений на 2020 рік.

До слова, НАТО уклало контракт вартістю в 1 мільярд доларів США з американською компанією Boeing для модернізації літаків спостереження AWACS.