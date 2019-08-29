В Афганістані можуть скасувати вибори президента



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Абдулла Абдулла, глава уряду Афганістану

Головний конкурент президента Афганістану готовий знятися із перегонів

Афганський політик Абдулла Абдулла заявив про те, що готовий знятися із президентських перегонів, якщо це допоможе принести мир в країну. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Абдулла Абдулла, який займає посаду прем’єр-міністра Афганістану, є головним конкурентом чинного лідера країни Ашрафа Гані. В 2014 році лише втручання Державного секретаря США Джона Керрі допомогло владнати суперечки на фоні проведення тодішніх виборів президента – Гані отримав посаду глави країни, а Абдулла глави уряду.

Терористичний рух Талібан вимагає відмови від проведення виборів президента як передумови до початку міжафганського діалогу в рамках мирного договору із США. В іншому випадку таліби погрожують масовими атаками на виборчі дільниці і на місця проведення передвиборчих заходів.

До цього колишній міністр внутрішніх справ Ханіф Атмар заявив про те, що відмовляється брати участь у виборах президента країни через нестабільність в Афганістані. Так, в липні внаслідок терористичної атаки на штаб-квартиру соратника Ашрафа Гані Амруллаха Салеха загинуло 20 людей, а іще 50 отримали поранення.

Крім того, такі заяви Атмара і Абдулли можуть змусити Ашрафа Гані знову перенести дату виборів або навіть більше задуматися про їх скасування. Очікується що під час наступного візиту спецпредставника США по мирному врегулюванню в Афганістані Залмая Халілзада до Кабулу американська сторона буде намагатися переконати Ашрафа Гані відкласти проведення виборів президента.