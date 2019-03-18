В Афганістані розбився американський безпілотник



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Інцидент стався через проблеми з двигуном

Американський безпілотний літальний апарат розбився в неділю в декількох кілометрах від авіабази Баграм в афганській провінції Парван.

Про це повідомило агентство The Khaama Press з посиланням на заяву збройних сил США в Афганістані.

Згідно з даними видання, інцидент стався через проблеми з двигуном.

«Сьогодні о 14:50 за місцевим часом (12:20 Київ) у безпілотного літального апарату відбулася відмова двигуна. Він розбився в полі приблизно в 5 км від аеродрому Баграм в провінції Парван», – йдеться в заяві.

Як вказує агентство, в результаті пригоди ніхто не постраждав. Проводиться розслідування.

Як зазначає The Khaama Press, авіабаза Баграм – одна з найбільших військових баз США в Афганістані.