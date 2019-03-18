В Афганістані розбився американський безпілотник
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Інцидент стався через проблеми з двигуномАмериканський безпілотний літальний апарат розбився в неділю в декількох кілометрах від авіабази Баграм в афганській провінції Парван.
Про це повідомило агентство The Khaama Press з посиланням на заяву збройних сил США в Афганістані.
Згідно з даними видання, інцидент стався через проблеми з двигуном.
«Сьогодні о 14:50 за місцевим часом (12:20 Київ) у безпілотного літального апарату відбулася відмова двигуна. Він розбився в полі приблизно в 5 км від аеродрому Баграм в провінції Парван», – йдеться в заяві.
Як вказує агентство, в результаті пригоди ніхто не постраждав. Проводиться розслідування.
Як зазначає The Khaama Press, авіабаза Баграм – одна з найбільших військових баз США в Афганістані.