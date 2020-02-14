Розбірки у націоналістів зі стріляниною: поліція відкрила провадження



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Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук зловмисника

Слідчі встановлюють обставини інциденту в спортзалі у Солом’янському районі столиці, у ході якого один із учасників конфлікту кілька раз вистрілив в опонента із травматичної зброї.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про стрілянину в спортзалі на вулиці Металістів. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.

«Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік. Потерпілому – 28-річному місцевому мешканцю, лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці», - йдеться в повідомленні.

Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років тюремного ув’язнення.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення усіх обставин інциденту, а також на розшук та затримання правопорушника.

Як повідомлялося, 13 лютого ввечері біля одного зі спортзалів у Києві із травматичного пістолета був поранений колишній «свободівець» Олександр Чорнопищук, який був помічником депутата Київради Святослава Кутняка. За даними товариша потерпілого, в нього стріляв Георгій Баріленко - керівник київського осередку припартійної до «Свободи» організації «Сокіл», офіційний помічник депутата Київради фракції «Свобода» Володимира Назаренка.