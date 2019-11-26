В Албанії зросла кількість жертв сильного землетрусу



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Жертвами землетрусу магнітудою 6,4, який стався в Албанії в ніч на вівторок, стали щонайменше 20 людей

Серед загиблих двоє дітей

Число загиблих в результаті землетрусу в Албанії збільшилася до 20. Про це повідомляє видання Sky News.

Як зазначається, в результаті землетрусу, який 26 листопада сколихнуло Албанії, загинули щонайменше 20 людей, серед яких двоє дітей.

За даними ЗМІ, ще більше 600 чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що жертвами землетрусу магнітудою 6,4, який стався в Албанії в ніч на вівторок, стали щонайменше 13 людей.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в 10 км на північний захід від міста Шіджак поблизу столиці Тірани. Осередок залягав на глибині 10 км.

В результаті удару стихії було зруйновано декілька будівель недалеко від Дурреса.

Багато країн, у тому числі Франція, Греція, Італія та Німеччина висловили готовність допомогти Албанії в усуненні наслідків землетрусу.