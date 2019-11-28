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    В Албанії знову стався землетрус: вже 42 загиблих, постраждалих - 750

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    Руйнівний землетрус в Албанії забрав життя 42 людей&nbsp; - В Албанії знову стався землетрус: вже 42 загиблих, постраждалих - 750
    Руйнівний землетрус в Албанії забрав життя 42 людей 

    У четвер стався вже четвертий потужний землетрус в Албанії

    Кількість людей, які загинули внаслідок сильного землетрусу в Албанії у вівторок, зросла до 42 осіб, ще 750 постраждали.

    Про це повідомляє Euronews Albania.

    «Щонайменше 42 людини загинули та 750 постраждали в результаті катастрофічного землетрусу магнітудою 6,4 в Албанії, що є найпотужнішим землетрусом за останні 50 років», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє Albanian Daily News, у четвер стався вже четвертий потужний землетрус в Албанії за останні три дні. Цього разу магнітудою 3,9 з епіцентром в Адріатичному морі за 53 км від столиці Тірани.

    Раніше повідомлялося, що кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 35.

    Найсильніший землетрус ударив по адріатичному узбережжю Албанії у вівторок, 26 листопада. Поштовхи відчувалися у Косові і Греції.

    У Міністерстві закордонних справ України закликають українських громадян, які перебувають в Албанії, де стався потужний землетрус, вийти на зв’язок з рідними.

    27 листопада в Албанії стався новий землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера.

    Відтоді щодня в Албанії фіксується щонайменше один потужний землетрус.

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