В Альпах стався землетрус
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Найбільш відчутними поштовхи були для жителів Форарльбергу та Тіролю
В австрійських Альпах у ніч на четвер стався землетрус магнітудою 4 бали за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє австрійське видання Der Standard.
Підземні поштовхи були зафіксовані у федеральній землі Форарльберг уночі близько 3:00 за місцевим часом.
Центральний інститут метеорології та геодинаміки повідомив, що сила землетрусу склала 4 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу розташувався неподалік комуни Далас на глибині один кілометр.
Найбільш відчутними поштовхи були для жителів Форарльбергу та Тіролю. Про сходження лавин чи жертви не повідомляється. Землетрус такої сили може спричинити незначні пошкодження, наприклад, тріщини у штукатурці.