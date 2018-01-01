В Альпах стався землетрус

Найбільш відчутними поштовхи були для жителів Форарльбергу та Тіролю

В австрійських Альпах у ніч на четвер стався землетрус магнітудою 4 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє австрійське видання Der Standard. Підземні поштовхи були зафіксовані у федеральній землі Форарльберг уночі близько 3:00 за місцевим часом. Центральний інститут метеорології та геодинаміки повідомив, що сила землетрусу склала 4 бали