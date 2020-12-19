Італія посилює карантин на Різдво та новорічні свята

Уся територія країни стане «червоною зоною»

У святковий період вся територія Італії перейде в режим «червоної зони».

Про це заявив прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте, – повідомляє La Repubblica.

Обмеження «червоної зони» діятимуть у всій Італії з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня.

За словами прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, у цей період людям буде дозволено залишати будинки тільки з поважних причин, таких як робота, відвідування лікаря або купівля предметів першої необхідності.

При цьому правила дозволять людям приймати у своїх будинках максимум двох гостей, не враховуючи дітей молодше 14 років.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00.

Більш м’які обмеження діятимуть з 28 по 30 грудня і 4 січня. У ці дні люди зможуть вільно залишати свої будинки, але бари і ресторани залишаться закритими.

Конте сказав, що такі правила були розроблені, щоб «дозволити мінімальну соціалізацію, яка підходить для цього періоду».

В Італії з початку пандемії зареєстровано найвищу кількість загиблих в Європі, близько 68 000 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 956123

Одужали 574536

Хворіють 365118

Померли 16469

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

Читайте також: