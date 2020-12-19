Італія посилює карантин на Різдво та новорічні свята
Уся територія країни стане «червоною зоною»
У святковий період вся територія Італії перейде в режим «червоної зони».
Про це заявив прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте, – повідомляє La Repubblica.
Обмеження «червоної зони» діятимуть у всій Італії з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня.
За словами прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, у цей період людям буде дозволено залишати будинки тільки з поважних причин, таких як робота, відвідування лікаря або купівля предметів першої необхідності.
При цьому правила дозволять людям приймати у своїх будинках максимум двох гостей, не враховуючи дітей молодше 14 років.
Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00.
Більш м’які обмеження діятимуть з 28 по 30 грудня і 4 січня. У ці дні люди зможуть вільно залишати свої будинки, але бари і ресторани залишаться закритими.
Конте сказав, що такі правила були розроблені, щоб «дозволити мінімальну соціалізацію, яка підходить для цього періоду».
В Італії з початку пандемії зареєстровано найвищу кількість загиблих в Європі, близько 68 000 осіб.
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Всього956123
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Одужали574536
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Хворіють365118
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Померли16469
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.
Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.