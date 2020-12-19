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    У світі

    Італія посилює карантин на Різдво та новорічні свята

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    Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00 - Італія посилює карантин на Різдво та новорічні свята
    Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00

    Уся територія країни стане «червоною зоною»

    У святковий період вся територія Італії перейде в режим «червоної зони». 

    Про це заявив прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте, – повідомляє La Repubblica.

    Обмеження «червоної зони» діятимуть у всій Італії з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня.

    За словами прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, у цей період людям буде дозволено залишати будинки тільки з поважних причин, таких як робота, відвідування лікаря або купівля предметів першої необхідності.

    При цьому правила дозволять людям приймати у своїх будинках максимум двох гостей, не враховуючи дітей молодше 14 років.

    Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00.

    Більш м’які обмеження діятимуть з 28 по 30 грудня і 4 січня. У ці дні люди зможуть вільно залишати свої будинки, але бари і ресторани залишаться закритими.

    Конте сказав, що такі правила були розроблені, щоб «дозволити мінімальну соціалізацію, яка підходить для цього періоду».

    В Італії з початку пандемії зареєстровано найвищу кількість загиблих в Європі, близько 68 000 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      956123
    • Одужали
      574536
    • Хворіють
      365118
    • Померли
      16469

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

    Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

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    Теги: Італія новорічні свята карантин Джузеппе Конте коронавірус комендантська година
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