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    У Римі загинули десятки птахів внаслідок запуску феєрверків

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    Десятки птахів у Римі стали жертвами новорічних феєрверків - У Римі загинули десятки птахів внаслідок запуску феєрверків
    Десятки птахів у Римі стали жертвами новорічних феєрверків
    Фото: twitter.com/FLVKE96s

    Десятки тварин стали жертвами необачності людини

    У Римі на вулицях міста лежать десятки трупів птахів, переважно шпаків. Вони загинули від застосування новорічних феєрверків, пише італійська газета Corriere della sera.

    «Відразу після опівночі сотні були вбиті вибухами феєрверків та петард. Килим з мертвих тварин як на вулицях, так і на тротуарах», наводить моторошні подробиці італійське видання.

    Повідомляється, що найбільше тіл птахів лежать поблизу станції Терміні, центральної вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.

     Читайте також: Що не так із святковими феєрверками в Україні
    Теги: Італія птахи
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