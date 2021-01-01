У Римі загинули десятки птахів внаслідок запуску феєрверків

Десятки тварин стали жертвами необачності людини

У Римі на вулицях міста лежать десятки трупів птахів, переважно шпаків. Вони загинули від застосування новорічних феєрверків, пише італійська газета Corriere della sera.

«Відразу після опівночі сотні були вбиті вибухами феєрверків та петард. Килим з мертвих тварин як на вулицях, так і на тротуарах», наводить моторошні подробиці італійське видання.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

Повідомляється, що найбільше тіл птахів лежать поблизу станції Терміні, центральної вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.

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