В американському аеропорту загорівся літак, є поранені

Кілька людей в результаті інциденту зазнали незначних поранень, нікого не госпіталізували

В аеропорту американського штату Каліфорнія загорівся літак авіакомпанії Southwest Airlines, понад 140 людей було евакуйовано, декілька зазнали поранення. Про це повідомляє прес-служба аеропорту. [GALLERY_BLOCK] Рейс авіакомпанії Southwest Airlines повинен був вилетіти з аеропорту імені Джона Уейна в Сан-Хосе. Для евакуації