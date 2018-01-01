В американському аеропорту загорівся літак, є поранені
- Сьогодні, 10:04
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Кілька людей в результаті інциденту зазнали незначних поранень, нікого не госпіталізували
В аеропорту американського штату Каліфорнія загорівся літак авіакомпанії Southwest Airlines, понад 140 людей було евакуйовано, декілька зазнали поранення.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
Рейс авіакомпанії Southwest Airlines повинен був вилетіти з аеропорту імені Джона Уейна в Сан-Хосе. Для евакуації пасажирів і членів екіпажу авіакомпанія використовувала аварійні трапи.
«В результаті загоряння, що виникло, імовірно, в допоміжній силовій установці, екіпаж (авіакомпанії) SW вирішив евакуювати 139 пасажирів і 5 членів екіпажу. Кілька людей зазнали незначних поранень, нікого не госпіталізували», - кажуть у прес-службі аеропорту
Згодом загоряння було ліквідовано. Інші обставини інциденту уточнюються.