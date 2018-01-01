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    В американському аеропорту загорівся літак, є поранені

    Кілька людей в результаті інциденту зазнали незначних поранень, нікого не госпіталізували
    В аеропорту американського штату Каліфорнія загорівся літак авіакомпанії Southwest Airlines, понад 140 людей було евакуйовано, декілька зазнали поранення. Про це повідомляє прес-служба аеропорту. [GALLERY_BLOCK] Рейс авіакомпанії Southwest Airlines повинен був вилетіти з аеропорту імені Джона Уейна в Сан-Хосе. Для евакуації
    • Сьогодні, 10:04
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    Кілька людей в результаті інциденту зазнали незначних поранень, нікого не госпіталізували

    В аеропорту американського штату Каліфорнія загорівся літак авіакомпанії Southwest Airlines, понад 140 людей було евакуйовано, декілька зазнали поранення.

    Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

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    В американському аеропорту загорівся літак, є поранені
    В американському аеропорту загорівся літак, є поранені
    В американському аеропорту загорівся літак, є поранені
    В американському аеропорту загорівся літак, є поранені
    В американському аеропорту загорівся літак, є поранені

    Рейс авіакомпанії Southwest Airlines повинен був вилетіти з аеропорту імені Джона Уейна в Сан-Хосе. Для евакуації пасажирів і членів екіпажу авіакомпанія використовувала аварійні трапи.

    «В результаті загоряння, що виникло, імовірно, в допоміжній силовій установці, екіпаж (авіакомпанії) SW вирішив евакуювати 139 пасажирів і 5 членів екіпажу. Кілька людей зазнали незначних поранень, нікого не госпіталізували», - кажуть у прес-службі аеропорту

    Згодом загоряння було ліквідовано. Інші обставини інциденту уточнюються.

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