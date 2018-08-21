В американському суді показали лист Манафорта до Льовочкіна документ



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Пол Манафорт

У листі Манафорт виставляє рахунок на оплату послуг щодо лобіювання інтересів Януковича

У американському суді продемонстрували лист політтехнолога Пола Манафорта до колишнього голови адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Сергія Льовочкіна.

Про це повідомив журналіст української служби «Голосу Америки» Олександр Яневський.

У листі Манафорт виставляє рахунок на оплату послуг щодо лобіювання інтересів колишнього президента України Віктора Януковича за травень у розмірі майже 4,5 млн доларів.

При цьому американський політтехнолог пише: «Будь-ласка, не розчаровуй мене, і не надсилай частинами. Мені потрібно все зараз. Обіцяю, що не буду турбувати тебе певний час, якщо ти сплатиш повну суму».

Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.

До слова, суд присяжних у кримінальній справі Пола Манафорта в понеділок, 20 серпня, не зміг узгодити вирок після третього дня обговорення.