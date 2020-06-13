В Україні дешевшає тепличний перець



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Вартість продукту залежить від сорту і кольору. Зелений перець коштує значно дешевше

В Україні на 22 відсотки знизився в ціні солодкий перець

За відомостями аналітичного відділу оптового ринку, оптова ціна солодкого перцю варіюється на позначці 40-55 гривень за кілограм. Вартість продукту залежить від сорту і кольору. Наприклад, зелений перець коштує значно дешевше.

В Україні найдорожчий перець – конусоподібний – близько 60 гривень за кілограм. Зелений перець можна купити за 40 гривень, і ця ціна в два рази нижче, ніж за солодкий помаранчевий перець (80 гривень за кілограм).

В цілому ж, багато українських споживачів обурені рекордно високими цінами на овочі та фрукти. При цьому незрозуміло одне, зараз розпал сезону, і ціни повинні бути на прийнятній позначці. Однак експерти не бачать нічого дивного в такій тенденції, оскільки через дощі ягоди набирають зайву вологу і починають гнити, тому частина врожаю відразу йде в сміттєвий бак.

Нагадаємо, що в цьому сезоні фахівці фіксують рекордно високі ціни на такий фрукт, як полуниця: за останні п’ять років продаж роздрібна ціна товару досягла свого піку.

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