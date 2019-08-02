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    В анексованому Криму заочно взяли під варту журналістку ATR

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    В анексованому Криму заочно взяли під варту журналістку ATR

    Окупаційна влада інкримінує журналістці ст. 208 ч.2 КК РФ (участь у незаконному збройному формуванні)

    В анексованому Російською Федерацією Криму «суд» заочно обрав запобіжний захід журналістці телеканалу ATR Гульсум Халіловій.

    Про це повідомила Кримська правозахисна група.

    У групі заявили, що стосовно журналістки телеканалу АТР Гульсум Халілової в анексованому Криму розпочато кримінальне переслідування. Про це журналістка дізналася 1 серпня.

    Ще 12 липня «суддя Київського районного суду» в окупованому Криму Денис Діденко заочно розглянув клопотання слідчого Федеральної служби безпеки РФ і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для журналістки з моменту затримання її на території Росії або в разі екстрадиції Халілової.

    Окупаційна влада інкримінує журналістці ст. 208 ч.2 КК РФ (участь у незаконному збройному формуванні).

    Крим окупанти суд суддя влада
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