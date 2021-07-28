Туреччина у вогні. Улюблені курорти українців охоплені стихією (фото, відео)

Боротися з вогнем заважає сильний вітер, який жене його на житлові райони

Вогонь швидко поширюється і вже встиг пошкодити будинки та підприємства

Туреччину охопили лісові пожежі, які підібралися до курортних міст Анталії та Сіде, які дуже полюбляють відвідувати українці. Це найсильніша пожежа в історії регіону. Про це повідомляє Hurriyet.

Нещодавно температура там сягнула більше 40 градусів Цельсія. Вогонь швидко поширюється і вже встиг пошкодити будинки та підприємства.

Місцева влада евакуює жителів. На цей час частково евакуйовано жителів кварталів Евренсекі, Калемлер і Єнікей в Антальї.

Пожежники намагаються не дати полум'ю дістатися до житлових будинків і заправних станцій.

Також пожежа дісталася міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали. У гасінні беруть участь і місцеві жителі, але боротися з вогнем заважає сильний вітер, який жене його на житлові райони.

Відомо, що в регіон попрямував міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі.

Нагадаємо, що на додачу до масштабної пожежі на італійському острові Сардинія, пожежі спалахнули також на Сицилії та в районі на центральному сході країни.

Додамо, що траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирували на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла».

Раніше повідомлялося про те, що у США лісові пожежі вже охопили понад 340 000 акрів землі ( 137 000 гектарів – «Главком»), тому влада попереджала, що великій кількості мешканців штату Орегон слід підготуватися до евакуації.

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